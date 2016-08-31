به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه با حضور عضو هیئت‌مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، معاون امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی، شهردار و اعضای شورای شهر بیرجند و جمعی از مسئولان، پروژه خانه محله کوی کارگران به نمایندگی از ۱۶ پروژه عمرانی، خدماتی و فرهنگی شهرداری بیرجند به بهره‌برداری رسید.

شهردار بیرجند در ارتباط با این پروژه گفت: این پروژه با مشارکت شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی و شهرداری بیرجند احداث شده است.

عباسعلی مدیح، اعتبار هزینه شده برای این پروژه را ۲۵ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: شهرداری بیرجند با اختصاص زمین، محوطه‌سازی، امتیازات و تجهیزات بالغ بر شش میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در این پروژه هزینه کرده است.

وی ادامه داد: این ساختمان در زمینی به مساحت ۵۴۷ مترمربع و در دو طبقه ساخته شده است.

بهره‌برداری از ایستگاه شماره شش آتش‌نشانی مهرشهر

شهردار بیرجند با بیان اینکه همچنین امروز از پروژه زیرسازی و آسفالت معابر دکتر گنجی مهرشهر با اعتباری بالغ بر ۴۳۷ میلیون ریال بهره‌برداری می‌شود، بیان کرد: زیرسازی، آسفالت و جدول‌گذاری میدان مجیدیه با اعتبار یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال و دیوار ساحلی رودخانه پل باغ با هزینه کردی بالغ بر یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال از دیگر پروژه‌های افتتاحی امروز خواهد بود.

مدیح از افتتاح چهار واحد تجاری پایانه مسافربری خبر داد و گفت: برای بهره‌برداری از این واحدها نیز بالغ بر دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.

وی با اشاره به بهره‌برداری از ایستگاه شماره شش آتش‌نشانی مهرشهر، عنوان داشت: این پروژه نیز با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال امروز به بهره‌برداری می‌رسد.

شهردار بیرجند به اقدامات انجام‌شده در حوزه سایت اداری بیرجند اشاره کرد و گفت: برای زیرسازی و آسفالت معابر باند کندرو غرب بلوار پیامبر اعظم جنب سایت اداری بالغ بر یک میلیارد و ۶۲۵ میلیون ریال از سوی شهرداری هزینه شده است.

مدیح با بیان اینکه زیرسازی، آسفالت، جوبه و جوی گذاری بلوار نیروی انتظامی با هزینه کردی بالغ بر دو میلیارد ریال انجام‌شده است، بیان داشت: این دو پروژه نیز امروز به بهره‌برداری می‌رسد.

هزینه کرد ۲۵ میلیارد ریال شهرداری در حوزه‌های عمرانی، خدماتی و فرهنگی

وی همچنین از بهره‌برداری زمین ورزشی محله ۱۷ شهریور با اعتباری بالغ بر ۴۲۰ میلیون ریال خبر داد.

شهردار بیرجند، بهره‌برداری از روکش آسفالت بلوار شهدای عبادی با اعتبار یک میلیارد و ۲۱۰ میلیون ریال، جدول‌گذاری معابر شهر، خیابان‌های فرعی حر، حافظ غربی و طلاب، معلم یک، امامت ۴۷ با هزینه کرد یک میلیارد ریال، جدول‌گذاری آیلند بلوار شکراب در مهرشهر با اعتبار ۵۰۰ میلیون ریال، آسفالت معابر خاکی نیستان، راستگرد بلوار شعبانیه به مسافر، نارنج یک، پیاده رو بلوار جوادیه و خیابان‌های فرعی حر و حافظ غربی، پیاده رو بلوار مسافر با اعتبار دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال، روکش آسفالت خیابان سعیدی از سعیدی ۱۶ تا بهشتی با هزینه کرد ۶۰۰ میلیون ریال و روکش آسفالت خیابان نواب با اعتبار ۶۰۰ میلیون ریال را از دیگر پروژه‌های افتتاحی امروز برشمرد.

به گفته وی در مجموع امروز از ۱۶ پروژه خدماتی، عمرانی و فرهنگی شهرداری بیرجند با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال بهره‌برداری می‌شود.

راه اندازی دومین خانه محله کشور در بیرجند

عضو هیئت‌مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران نیز در این جلسه، خانه محله را یکی از تجربیات موفق مدیریت شهری بیرجند عنوان کرد و گفت: با مشارکت و تلاش شهرداری بیرجند دومین تجربه خانه محله کشور در این شهر راه اندازی شد.

مجید روستا به کارکردهای خانه محله اشاره کرد و گفت: ارائه خدمات چندگانه به شهروندان در حوزه آموزش و پرورش، فنی و حرفه ای، بهداشت، بهزیستی، کمیته امداد و نیروی انتظامی از کارکردهای مهم این خانه محله است تا بتوانیم از ظرفیت های محلی نهایت استفاده را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه خانه محله پایگاه تعاملات اجتماعی بین مدیریت شهری و مردم برای خدمات بهتر است، عنوان داشت: با توجه به نقش هماهنگی بین بخشی شهرداری، محوریت نهاد با شهرداری است.