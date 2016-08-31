به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی امروز چهارشنبه دهم شهریور ماه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش پایان یافت.

در نشست علنی امروز، یک فوریت طرح اصلاح برخی قوانین مربوط به تابعیت و چند طرح و لایحه در حوزه موافقتنامه‌های بین‌المللی بررسی و تصویب شد.

جلسه علنی مجلس دقایقی پیش پایان یافت و نمایندگان برای سرکشی به حوزه های انتخابیه به مدت ۳ هفته به مرخصی رفتند.

به گفته مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی که اداره جلسه علنی را برعهده داشت، نشست علنی بعدی نمایندگان یکشنبه چهارم مهر ماه ۱۳۹۵ با ادامه دستور هفتگی برگزار می شود.