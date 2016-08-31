به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نجاری ظهر چهارشنبه در حاشیه همایش مدیران پست استان های زاگرس نشین در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، به صدور کارت اعتباری بین المللی «مسترکارت» در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از اساسی ترین وظایف شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران توزیع مرسولات بوده که این مرسولات در عصر حاضر از حوزه پاکات و بسته ها خارج شده و به سمت مدل های مختلف ارسال رفته است.

صدور کارت اعتباری بین المللی «مسترکارت» در کشور

وی یکی از قراردادهای شرکت ملی پست را توزیع کارت های «ویژن کارت ایرانیان» که تنها شرکت های مورد تائید از سوی شرکت مسترکارت بین المللی است، دانست و گفت: شرکت «ویژن کارت ایرانیان» مجوزهای لازم را کسب کرده و دفتر آن در تهران دایر است که نمایندگی تعدادی از شرکت های خارجی از جمله مسترکارت شعبه هنگ هنگ را بر عهده دارد.

عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: مطابق تکذیبه ای که قبلا اعلام کرده ام شرکت «ویژن کارت ایرانیان» مستقیما با مسترکارت آمریکا ارتباط ندارد بلکه با مسترکارت شعبه هنگ هنگ که کار توزیع مستر کارت منطقه آسیا را بر عهده داشته ارتباط دارد.

نجاری افزود: علاقمندان به دریافت مسترکارت از طریق آنلاین و با مراجعه به سایت mastercard iran.com مراجعه و ثبت نام می کنند که کار توزیع مستر کارت ها توسط پست در همه کشور انجام می شود و زمان توزیع ماموران پست فرد را احراز هویت کرده و مدارک مورد نیاز را برای شرکت ویژن کارت دریافت و به این شرکت تحویل می دهند و با این تحویل دیگر ماموریت پست تمام می شود.

۲۰۶ میلیون مرسوله در سراسر کشور توزیع شد

وی یادآور شد: صدور «مسترکارت» به صورت یک قرارداد سه جانبه بوده که از یک سو بین شرکت «ویژن کارت ایرانیان» و پست برای کار توزیع و از سوی دیگر بین شرکت «ویژن کارت ایرانیان» و صرافی «سامن» انجام می شود که صرافی «سامن» نیز دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی است و عملیات بانکی «مسترکارت ها» توسط صرافی به صورت آنلاین و حضوری انجام می شود.

عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه کار توزیع «مسترکارت» توسط پست در حال انجام است، اضافه کرد: در خصوص کار ثبت نام «مسترکارت ها» توسط واحدهای پستی فعلا صبر کرده ایم زیرا از بانک مرکزی استعلام کرده ایم که آیا می توانیم ثبت نام این کارها را در واحدهای پستی انجام دهیم یا خیر که در صورت اجازه بانک مرکزی کار ثبت نام را نیز انجام خواهیم داد.

نجاری در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر، به آمار تعداد مرسوله های پستی توزیع شده در کشور طی پنج ماه اول ساری جاری اشاره کرد و گفت: طی پنج ماه اول امسال بالغ بر ۲۰۶ میلیون مرسوله را در سراسر کشور توزیع کرده ایم و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری این رقم به ۶۰۰ میلیون مرسوله افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه بیشترین مرسولات توزیع شده مربوط به استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان و فارس است، افزود: به طور معمول در نیمه دوم سال پیک کاری شرکت پست و توزیع مرسولات بیشتر می شود.

ژئوکد حدود ۴۰ میلیون مکان در کشور مشخص می شود

عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر، در خصوص اجرای سامانه هوشمند همراه نامه رسان در استان ها عنوان کرد: بنا داریم تا ۱۷ مهرماه روز جهانی پست تمامی کشور را زیر بار ببریم به این صورت که اپلی کیشینی که برای نامه رسان تهیه شده در گوشی های هوشمند نصب می شود و نامه رسان های ما علاوه بر اینکه به صورت دائم تحت رصد ما هستند عملیات توزیع نیز به صورت آنلاین در سامانه پست منتقل می شود و این کار سرعت پاسخگویی ما به مشتری را افزایش می دهد.

نجاری با اشاره به اینکه کار توزیع الکترونیک مرسوله های پستی در لرستان از سال گذشته در شهرستان های خرم آباد و دورود آغاز شده است، یادآور شد: تا ۱۷ مهرماه امسال کل کشور تحت پوشش سامانه هوشمند همراه رسان قرار خواهند گرفت.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر، مبنی بر تحت پوشش قرار گرفتن شهرها و روستاهای کشور به ژئوکد بیان داشت: تا پایان سال ۹۵ کل مناطق شهری کشور به هنگام سازی و نقطه گذاری آن ها در نقشه های مربوطه انجام شده است و با توجه به اینکه ۵۰ درصد مناطق روستایی کشور تا پایان سال ۹۴ انجام شده بود بنا داریم تا پایان امسال تمامی مناطق روستایی کشور را نیز به هنگام سازی کنیم.

عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه از ابتدای سال ۹۶ تکلیف قانونی داریم که ژئوکد تمامی اماکن کشور را مشخص کنیم، عنوان کرد: امیدواریم در پروژه های ۱۷ مهرماه امسال ژئوکد چهار مرکز استان از جمله تهران، اصفهان، مشهد و تبریز را بهره برداری کنیم.

نجاری با اشاره به اینکه در مجموع ژئوکد حدود ۴۰ میلیون مکان در کشور مشخص خواهد شد، افزود: از این مقدار بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون مکان روستایی بوده و مابقی شهری هستند.