امید شهیدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فرصت های سرمایه گذاری موجود در زمینه پتروشیمی باید به صورت جدی مورد بررسی قرار بگیرد. صنایع بالادستی کشور به دلیل حجم بالای سرمایه گذاری های صورت گرفته با مشکل خاصی مواجه نیستند و در دوران پسا برجام نیز فرصت های بیشتری از سوی شرکت های خارجی در این خصوص ایجاد شده است.

وی افزود: متاسفانه یکی از مشکلات موجود در زمینه سرمایه گذاری های کلان صنایع بالادستی مکانیزم های بانکی بوده که در این زمان نیازمند تغییر جدی است. امیدوار هستیم با رفع موانع این چنینی شاهد تغییر شرایط فعالیت و حضور بیشتر شرکت های خارجی در این زمینه باشیم.

شهیدی نیا تصریح کرد: هلدینگ ها و شرکت های داخلی در منطقه نیز آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در زمینه پتروشیمی اعلام و هر کدام متناسب با نوع فعالیت خود بخش هایی را انتخاب کرده اند.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر اضافه کرد: در این زمان پتروشیمی مارون به دنبال گسترش فعالیت و جذب سرمایه گذار است. این پتروشیمی در کنار برخورداری از پتانسیل لازم، طرح های بسیار خوبی هم ارائه داده است.

وی عنوان کرد: شرکت منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در این زمان طرح های سرمایه گذاری بسیاری را آماده و در قالب یک دفترچه در اختیار کلیه سرمایه گذاران قرار داده است.

شهیدی نیا در پایان گفت: در صورت ورود هر سرمایه گذار، زیرساخت های لازم به منظور آغاز فعالیت آنها در اختیارشان گذاشته خواهد شد.