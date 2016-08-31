به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از الجزیره، میزان خشونت های مسلحانه در شیکاگو و شلیک گلوله به سمت مردم با رشد ۴۰ درصدی مواجه بوده است.

بر اساس آمارهای موجود، ماه آگوست بدترین ماه تابستان در شیکاگو بود زیرا در تمام روزهای هفته مصدومان خشونت های مسلحانه به بیمارستان مراجعه می کردند و در روزهای آخر هفته به طور میانگین بین ۴۰ تا ۶۰ مصدوم به بیمارستان مراجعه می کردند.

به نوشته الجزیره، پیگیری برای مشخص شدن وضعیت خشونت های مسلحانه و تیراندازی ها در شیکاگو بی نتیجه است چون از هر ۱۰ مورد پیگیری ۹ مورد به نتیجه نمی رسد.

تا بیش از تابستان امسال، دهه ۱۹۹۰ در شیکاگو بالاترین آمار را در خشونت های مسلحانه داشت که دلیل آن شیوع قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر به ویژه کوکائین در این شهر بود.

به گفته کارشناسان، حمل آزادانه سلاح گرم و نبود قانونی مشخص برای کنترل و محدود کردن استفاده از سلاح گرم، دلیل اصلی افزایش خشونت های مسلحانه در شیکاگو است.

در دسترس بودن سلاح گرم در آمریکا و فروش انواع مختلف آن در فروشگاه ها سبب شده تا اغلب مردم سلاح گرم در اختیار داشته باشند به همین دلیل آمار قتل در این کشور با استفاده از سلاح گرم بسیار بالا است.

در این میان اقدام برخی از نمایندگان کنگره و کاخ سفید برای ایجاد محدودیت در زمینه فروش سلاح راه به جایی نبرده و ارتباط گسترده لابی سلاح در ایالات متحده با اعضای با نفوذ کنگره سبب شده تا فروش سلاح در آمریکا بدون هیچگونه مشکلی ادامه داشته باشد.

این وضعیت رفته رفته تبدیل به یک بحران شده به طوری که تیراندازی در آمریکا به سوی مردم بی دفاع تبدیل به موضوعی همیشگی شده و سالانه هزاران نفر در این کشور بر اثر اصابت گلوله کشته می شوند.