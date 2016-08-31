به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع بسیجیان شهرستان زرند با اشاره به لزوم تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: باید تولید داخلی تقویت و حمایت شود.

وی عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری را تنها راهکار به منظور اشتغالزایی برای جوانان دانست و ادامه داد: باید از ورود کالاهای قاچاق به داخل کشور جلوگیری شود.

سردار نقدی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی برای استفاده از کالای داخلی تصریح کرد: استفاده از کالاهای خارجی به اقتصاد ضربه زده و باعث بیکاری جوانان در کارخانه ها می شود.

وی عنوان کرد: مشاهده می کنیم که در کشورهای صنعتی جهان چندین سال مرزها به روی کالای خارجی بسته شد.

سردار نقدی با اشاره به اینکه در برجام اتفاق خاصی رخ نداده است، افزود: باید روی سیاست های اقتصاد مقاومتی تمرکز کنیم و از تمام توان برای اجرایی شدن آنها بهره بگیریم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان به انتخابات پیش رو اشاره و تاکید کرد: کسانی که با سران فتنه در ارتباط بوده و به آمریکا خوش بین هستند در انتخابات جایی ندارند.

سردار نقدی خواستار روشنگری بسیج در این خصوص شد و افزود: باید در انتخابات معیارها ملاک باشد و به دنبال شعارها نباشیم.

وی گروه های جهادی را بهترین راه برای حفظ روحیه انقلابی دانست و افزود: در هشت سال دفاع مقدس دلاورمردان ایران اسلامی در برابر دشمنان شجاعانه ایستادگی کردند و امروز هم باید با گسترش بسیج خواهران از ظرفیت مادران در جنگ نرم استفاده شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان با اشاره به هراس دشمنان از ترویج انقلاب اسلامی گفت: امروز شاهد گسترش موج انقلاب در دنیا هستیم.

وی با اشاره به اقتدار و امنیت ایران اسلامی یادآور شد: اگر رزمندگان در جبهه های دفاع در حرم نبودند امروز شاهد جنگ در مرزهای کشور بودیم.

سردار نقدی تصریح کرد: امنیت کنونی را مدیون دلاورمردی رزمندگان و ایستادگی در جبهه مقاومت هستیم.