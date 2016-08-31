مهدی اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اعزام مددجویان کمیته امداد میامی با کمک خیرین به مشهد مقدس داظهار داشت: طی پیگیری و رایزنی انجام شده یکی از خیرین شهرستان هزینه اسکان و پذیرایی هفته ای یک خانواده سه الی چهار نفره از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد که دارای دانشجو ودانش آموز مستعد و با معدل بالا است را تقبل کرده است.

وی ادامه داد : برخی از خانواده های تحت پوشش تاکنون توفیق زیارت آقا علی بن موسی الرضا (ع) را نداشته ویا کم مشرف شده اند که این موقعیت بهترین فرصت برای این خانواده ها محسوب خواهد شد.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان میامی یکی دیگر از فعالیت های مهم و تاثیرگذار این نهاد را ساخت مسکن برای مددجویان تحت پوشش واجدالشرایط که منجر به توانمندی این خانواده ها خواهد شد ذکر کرد و افزود: احداث ۱۱ واحد مسکونی روستایی مددجویان از تیر ماه سال ۹۴ شروع و مرداد ماه سالجاری با اعتباری بالغ بر ۳۶۰ میلیون تومان از محل تسهیلات بانکی، مساعدت امداد، کمک های مردمی و بنیاد مسکن به پایان رسید.

اصغری بیان داشت: ساخت ۱۶ واحد شهری و چهار واحد روستایی دیگر نیز تا پایان سالجاری به اتمام و تحویل خانواده ها خواهد شد.