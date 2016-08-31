به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «رصد»، اداره امنیت ملی افغانستان اعلام کرد: ۲۱ عضو چهار شبکه تروریستی وابسته به گروه طالبان در ولایت «قندهار» بازداشت شده‌اند.

این افراد پیش از بازداشت توسط نیروهای امنیتی در حال برنامه‌ریزی برای انجام حملات انتحاری و ترور مسئولین شهر قندهار بودند.

افراد بازداشت شده، در جریان تحقیقات اعتراف کرده‌اند: آموزش های نظامی و تروریستی را در آن سوی خط مرزی «دیوراند» گذرانده اند.

همچنین آنها اعتراف کرده اند تاکنون در چند فعالیت تروریستی در شهر قندهار دست داشته‌اند.