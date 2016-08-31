به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدعلی موسوی جزایری پیش از ظهر امروز چهارشنبه در آئین افتتاح مرکز توانبخشی جانبازان قطع نخاعی بنیاد شهید خوزستان در اهواز که با حضور جمعی از مسئولان ملی و استانی برگزار شد، با بیان اینکه شهدا جان خود را برای انقلاب و اسلام دادند، اظهار کرد: جانبازان و خانواده های آنها ولی نعمتان ما هستند، جانبازان از خود و خانواده آنها نیز از فرزندانشان گذشتند.

وی تاکید کرد: مقدر بود تا دسته ای شهدا برای مظلومیت نظام و ثبت واقعیت ها زنده بمانند.

نماینده ولی فقیه در خوزستان ادامه داد: خدا خواست جانبازان به عنوان سند زنده اثبات مظلومیت نظام، شهید نشوند و با این حالت به اسلام خدمت کنند.

امام جمعه اهواز تصریح کرد: جانبازان با این حالت به اسلام خدمت می کنند و مظلومیت اسلام، مقام معظم رهبری و نظام را به نمایش می گذارند و هرکسی این افراد والامقام را ببنید متوجه مظلومیت نظام می شود.

آیت الله موسوی جزایری عنوان کرد: جانبازان زجرهایی را تحمل می کنند که هر لحظه آن ثواب است. این افراد با حیات جانباز خود به اسلام و نظام اسلامی خدمت می کنند.

وی اضافه کرد: جانبازان حقانیت این نظام اسلامی را ثابت می کنند. جانباز بودن مقام معظم رهبری افتخار بزرگی برای کشور است و برای خود جانبازان هم باعث افتخار است که رهبر انقلاب جزو صنف آنها است.

نماینده ولی فقیه در خوزستان گفت: از شخصیت جانبازان قدردانی و از این حرکت بنیاد شهید و همچنین حمایت های استاندار خوزستان برای راه اندازی مرکز توانبخشی تشکر می کنم