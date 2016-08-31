شیردل نیازی درگفتگو با خبرنگار مهراظهار کرد: دولت باید با افزایش سهم تولید از یارانه‌ها، حمایت از بخش کشاورزی را افزایش دهد.

وی افزود: خراسان شمالی از جمله استان‌های مستعد در حوزه کشاورزی است و این تقویت این حوزه از اولویت‌های توسعه اقتصادی این استان محسوب می‌شود.

نیازی گفت: باتوجه به اینکه اغلب محصولات کشاورزی استان به صورت ارگانیک تولید می‌شوند، علاوه بر صادرات به سایر استانها به کشورهای دیگر نیز صادر می‌شود.

نیازی افزود: ۸۵ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود که با افزایش ۵۰ درصدی راندمان ۶۰ میلیون متر مکعب صرفه جویی آب خواهد شد.

وی تصریح کرد: خراسان شمالی به توجه ویژه در حوزه طرح‌های آبیاری تحت فشار نیاز دارد چرا که حدود نیمی ازجمعیت این استان در مناطق روستایی ساکن بوده و به کشاورزی مشغول هستند.

نیازی افزود: افزایش تسهیلات با نرخ کم باعث بهبود بخش کشاورزی و رفع مشکلات این حوزه می‌شود.

رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از بخش کشاورزی استان تاکید کرد: دولت با افزایش سهم تولید از یارانه اختصاص یافته حمایت خود از بخش کشاورزی را افزایش دهد.

وی گفت: با توجه به محرومیت استان و محدودیت منابع بانکی به منطور توسعه زیربنایی حوزه کشاورزی خواستار افزایش سرمایه بانک کشاورزی هستیم.

نیازی اظهار کرد: همچنین در بخش بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی استان کم‌ترین سود عاید کشاورزان و تولید کنندگان می‌شود که با ورود بخش خصوصی مشکلات این حوزه نیز رفع خواهد شد.

وی با بیان خواسته‌های این حوزه به منظور رفع مشکلات گفت: اختصاص ۲۳۰ میلیارد ریال اعتبار مانده سفر مقام معظم رهبری به استان، تامین اعتبار کمک به تاکداران برای جبران خسارت ناشی از بیماری سفیدک، تخصیص تمام خسارت ناشی از حوادث طبیعی، تخصیص ۴۸۰ میلیارد ریال مانده اعتبارات سفر رئیاست جمهوری به استان در حوزه آبیاری تحت فشار و ... از جمله خواسته‌های حوزه کشاورزی استان است.

وی افزود: همچنین برای رفع مشکلات حوزه کشاورزی استان باید به تکمیل اعتبار نوغانداران، تامین یارانه نهاده کشاورزی، تخصیص تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی و پرداخت مطالبات گندم کاران استان توجه شود.