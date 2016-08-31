بهروز بنیادی درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: منطقه ترشیز با دارا بودن برند بین المللی در حوزه محصولات کشاورزی مثل کشمش، زعفران و همچنین فرش از امکانات زیر ساختی جاده مناسب محروم است و اقتصاد منطقه از این بابت متضرر شده است.

وی افزود: با توجه به قانون بودجه سال۹۵، مبلغ ۴۱ هزار میلیارد تومان به بودجه‌های عمرانی در سال جاری اختصاص یافته است وتاپایان شهریور ماه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به این طرح‌ها پرداخت می‌شود که در جلسه‌ای که با معاون برنامه‌ریزی واقتصادی و حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، خواستار تسریع در تامین اعتبار تکمیل محور شادمهر به کاشمر بردسکن شدیم.

نماینده مردم کاشمر بردسکن و خلیل آباد با بیان اینکه با پیگیری‌های به عمل آمده پروژه شادمهر به انابد در کمسیون ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه دیده شده است، گفت: این محور به طول حدود ۱۰۰ کیلومتر به۱۵۰میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی تصریح کرد: شرایط فعلی این محور که مبادی ورودی سه شهرستان کاشمر، خلیل آباد و بردسکن را تشکیل می‌دهد از وضع نامناسبی برخوردار است ودر دو بعد انسانی واقتصادی برای منطقه مشکل ایجاد می‌کند.

بنیادی با ابراز امیدواری از اینکه محور شادمهر به بردسکن که جزو معضل چندین ساله منطقه شده است امیدواریم به پایان برسد، گفت: این محور مسیر جاده تهران به جنوب خراسان وشرق کشور را متصل می‌کند.