به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح این جشنواره با حضور هشت استان کشور پیش از ظهر امروز و با حضور مسئولان استانی و کشوری برگزار شد.

رئیس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد در این مراسم گفت: در این جشنواره مخترعینی از ۱۵ استان کشور اختراعات خود را ارائه می دهند.

یوسف نیکروز افزود: در این جشنواره اختراعات تایید شده برای نمایشگاه در حوزه های مختلف پزشکی، فنی، علوم پایه و کشاورزی در معرض دیدی عموم قرار می گیرد.

وی بیان داشت: ۱۰۰ اختراع برای حضور در جشنواره ثبت شده که از این میان ۷۰ اختراع در این جشنواره به نمایش در می آید.