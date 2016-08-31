به گزارش خبرنگار مهر، علی اشجعی ظهر چهارشنبه در جلسه تشریح خدمات ارائه شده به بازنشستگان تصریح کرد: صندوق بازنشستگی به منظور حمایت از بازنشستگان وام کم‌بهره با نرخ چهار درصد پرداخت می‌کند که پیش از این رقم آن ۲۰ میلیون ریال بود اما اخیراً به ۳۰ میلیون ریال افزایش یافته است.

وی با اشاره به پرداخت تسهیلات به ارزش سه میلیارد و ۴۳ میلیون ریال افزود: این تسهیلات در سال ۹۲ به ۸۵۰ نفر در سال ۹۳ به دو هزار و ۶۰۱ نفر و در سال ۹۴ به دو هزار و ۸۰۳ نفر پرداخت شده است.

مدیر صندوق بازنشستگی استان از آمادگی صندوق برای ارائه تسهیلات به سه هزار نفر عنوان و اضافه کرد: در حال حاضر این صندوق ۱۶ هزار و ۴۶۲ نفر عضو بازنشسته دارد.

اشجعی به پرداخت ماهانه ۲۴۲ میلیارد ریال از طریق این صندوق به بازنشستگان اشاره کرد و افزود: حقوق بازنشستگان متناسب با رشد تورم و به صورت پلکانی حداقل ۱۲ و حداکثر ۲۰ درصد افزایش یافته است.

وی متذکر شد: یکی از مهم‌ترین خدمات صندوق به بازنشستگان پرداخت حقوق در اسرع وقت است و به همین منظور تأخیر در پرداخت از خردادماه سال جاری اصلاح شده است.

مدیر صندوق بازنشستگی استان به افزایش بیمه عمر حوادث تا ۵۰ میلیون ریال اشاره کرد و گفت: علاوه بر این متناسب با تعرفه‌های پزشکی بیمه تکمیلی درمان نیز با رشد کیفی مواجه است.

اشجعی همچنین به پرداخت هزینه عینک به مبلغ ۸۰۰ هزار ریال، عصا به مبلغ ۲۰۰ هزار ریال و سمعک به مبلغ دو میلیون ریال اشاره کرد و افزود: تورهای سیاحتی و زیارتی ویژه بازنشستگان نیز با افزایش همراه است.