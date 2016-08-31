به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، ویژه برنامه‌های حرم مطهر در سوگ شهادت امام جواد(ع) از پنجشنبه یازدهم شهریورماه (شب شهادت) بعد از نماز مغرب و عشا با سخنرانی حجت الاسلام فرحزاد و مداحی حاج عباس حیدرزاده برگزار می‌شود.

در سالروز شهادت امام جواد(ع)، خادمان حرم حضرت فاطمه معصومه(س) با برپایی دسته عزاداری در سوگ جوادالائمه به سوگواری می‌پردازند. خادمان حرم پس از برپایی مجلس سوگواری در مسجد امام حسن عسکری(ع)، با برپایی دسته عزاداری، ساعت ۱۰ و۳۰ دقیقه صبح به سمت حرم حضرت فاطمه معصومه(س) حرکت می‌کنند.

خاطرنشان می‌شود دسته عزاداری خادمان هر ساله در سالروز شهادت امام کاظم، امام رضا و امام جواد(علیهم السلام) و سالروز رحلت حضرت فاطمه معصومه(س) برپا می‌شود.