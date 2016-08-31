به گزارش خبرگزاری مهر ، به دنبال استعفای سیدابوالحسن مهدوی از ریاست فدراسیون هندبال، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان ضمن موافقت با آن اقدام به معرفی سرپرست برای این فدراسیون کرد. بر این اساس و با حکم وزیر ورزش، عباسعلی اکبری مسئولیت سرپرستی فدراسیون هندبال را بر عهده گرفت.

همچنین وزیر ورزش و جوانان با توجه به پایان دوره چهار ساله ریاست خسرو قمری در فدراسیون دوچرخه سواری، مدیریت این فدراسیون را تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی و تعیین رئیس چهار سال آینده، به نصرالله پریچهره سپرد. حکم پریچهره برای سرپرستی فدراسیون دوچرخه سواری امروز صادر شد.