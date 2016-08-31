ارتباط حوزه و دانشگاه تقویت شود/ توجه به مسائل دینی در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح چهارشنبه در دیدار دو نفر از معاونان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، به وظیفه دانشگاه در تربیت جوانان به عنوان نیروی انسانی جامعه اشاره و گفت: جوانان در اختیار دانشگاه هستند بنابراین دانشگاه باید آنها را تربیت کرده و وارد جامعه کند که همین امر حاکی از نقش پررنگ دانشگاه است.

وی ضمن تأکید بر اینکه باید فرهنگ اسلامی بر دانشگاه‌ها حاکم شود، عنوان کرد: در اسلامی کردن دانشگاه و جدا کردن فرهنگ غربی از دانشگاه‌ها همه مسئولند زیرا حاکم شدن فرهنگ غرب موجب می‌شود که جوانان به سمت غرب گرایش داشته باشند.

این مفسر قرآن کریم ضمن تأکید بر اینکه باید به سمت علوم کاربردی رفت و این امر باید در دستور کار قرار گیرد، ادامه داد: مسائل غیر کاربردی مشکلی را حل نمی‌کنند.

لزوم تقویت مسائل اخلاقی در دانشگاه

وی در ادامه بیان کرد: تقویت مسائل اخلاقی و اهتمام به مسائل دینی باید در جامعه تقویت شود زیرا با تضعیف دین در جامعه مسائل مادی تقویت می‌شود که این مشکلات فراوانی را به دنبال دارد.

آیت الله مکارم شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود به مدال آوری «کیمیا علیزاده» در المپیک و سخنان وی بعد از این مدال در رابطه با حجاب اشاره کرد و گفت: این دختر به این نکته اشاره داشت که «رعایت حجاب برای من از مدال آوری مهمتر بود و ممکن است که من روزی از ورزش فاصله بگیرم اما از حجاب فاصله نمی‌گیرم» که این سخنان بسیار مهم است و به عنوان الگو می‌تواند مطرح شود.

مرجع تقلید شیعیان در ادامه عنوان کرد: دانشگاه باید به دنبال کاهش فاصله بین خود و حوزه باشد که این امر برکات فراوانی را به دنبال دارد که موجب خیر کثیری خواهد شد.