منزل امام خميني (ره) در فهرست آثار ملي قرار دارد

به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر" ، منزل امام خميني (ره) در شهر قم ، ساختماني دو اشكوبه و بسيار ساده، شامل زير زمين و طبقه همكف است .

حيات ساختمان ، در قسمت جنوبي قرار گرفته و در جهات شمال ، شرق و غرب آن ، فضاهاي سرپوشيده قرار دارند . فضاها، موقعيتي دارند كه پلكان مياني ، ساختمان را به دو بخش بيروني (در شرق) و دروني (در غرب) تقسيم مي كند .

تالار سمت شرق ساختمان ، محل سخنراني امام (ره) ، در دهه هاي گذشته بوده است .

از تاريخ ساخت دقيق بنا، اطلاعي در دست نيست، اما اين بنا ، سال 1335 شمسي ، توسط امام خميني (ره) خريداري و تا سال 1342 ، ايشان در اين منزل ، ساكن بوده اند .

خانه امام ، كه در قم ، محله صفائيه ، خيابان معلم قرار دارد ، در 11/ 4 /1375 ، با شماره 1745 در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيده و روزانه مورد بازديد علاقمندان بسياري قرار مي گيرد.

