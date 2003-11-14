  1. هنر
  2. سایر
۲۳ آبان ۱۳۸۲، ۱۰:۲۵

منزل امام خميني (ره) در فهرست آثار ملي قرار دارد

منزل امام خميني (ره) در فهرست آثار ملي قرار دارد

منزل امام خميني (ره) در قم ، از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور در فهرست آثار ملي ثبت شده است .

 

به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر" ، منزل امام خميني (ره) در شهر قم ، ساختماني دو اشكوبه و بسيار ساده، شامل  زير زمين و طبقه همكف است .
حيات ساختمان ، در قسمت جنوبي قرار گرفته و در جهات شمال ، شرق و غرب آن ، فضاهاي سرپوشيده قرار دارند . فضاها،  موقعيتي دارند كه پلكان مياني ، ساختمان را به دو بخش بيروني (در شرق) و دروني (در غرب) تقسيم مي كند .
تالار سمت شرق ساختمان ،  محل سخنراني امام (ره) ، در دهه هاي گذشته بوده است .
از تاريخ ساخت دقيق بنا، اطلاعي در دست نيست، اما اين بنا ، سال 1335 شمسي ، توسط امام خميني (ره) خريداري و تا سال 1342 ، ايشان در اين منزل ، ساكن بوده اند .
خانه امام ، كه در قم ، محله صفائيه ، خيابان معلم قرار دارد ، در 11/ 4 /1375 ،  با شماره 1745 در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيده و روزانه مورد بازديد علاقمندان بسياري قرار مي گيرد.

کد مطلب 37575

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها