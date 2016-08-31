به گزارش خبرگزاری مهر، تمامی واحدهای خانه هنرمندان ایران به دلیل برخی از تعمیرات ضروری، شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ تعطیل است.

خانه هنرمندان ایران از روز یکشنبه ۱۴ شهریور هم چون روال همیشگی خود از ساعت ۱۰ تا ۲۱ میزبان علاقه‌مندان خواهد.