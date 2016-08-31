به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی، نماینده مردم بروجرد در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ارائه تذکر آیین‌نامه‌ای به استناد ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، اظهار داشت: وظیفه مرکز پژوهش‌های مجلس این است که نتیجه بررسی‌های خود را درباره طرح‌ها و لوایح و نقاط ضعف و قوت آنها به نمایندگان ارائه کند.

وی افزود: اما مرکز پژوهش‌ها همان لحظه بررسی طرح ها و لوایح نظر خود را به صورت مکتوب به نمایندگان ارائه می‌دهد؛ یعنی هم کاغذ اصراف شده و هم حقوقی که در آنجا پرداخت می شود، هدر رفته است؛ چراکه ۲۰۰ الی ۳۰۰ نفر نیرو دارند.

گودرزی ادامه داد: هیات رئیسه روزهای شنبه دستور جلسات را به نمایندگان می دهد، اما گاهی نتیجه بررسی مرکز پژوهش ها به زمان رأی‌گیری هم نمی‌رسد؛ این دون شأن مجلس است و باید در این رویه تجدیدنظر شود.

پس از تذکر این نماینده، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس در پاسخ به وی تاکید کرد: مرکز پژوهش‌ها این مسئله را رعایت کند تا چنین اتفاقی نیفتد.