به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور پیش از ظهر چهارشنبه در افتتاحیه چهاردهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی گفت: هویت یابی رشته مطالعات برنامه درسی از اهداف برگزاری اینگونه نشست هاست.

محمود مهرمحمدی با اشاره به لزوم بسط و گسترش حوزه مطالعات برنامه ریزی درسی افزود: مطالعات فرهنگی برنامه ریزی درسی، باید بعنوان یک گرایش حتی در دوره دکترا گسترش یابد.

مهر محمدی تاکید کرد: مسئله فرهنگ و برنامه ریزی درسی موضوع تازه ای نیست کما اینکه از حدود ۸۰ سال قبل در جهان و ۲۰ سال پیش در ایران به این موضوع توجه شده است.

رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران افزود: رسیدگی به یک مسئله با تبدیل آن مسئله به بعد هویتی متفاوت است و هدف ما تبیین و تکوین حوزه جدیدی به نام مطالعات فرهنگی برنامه ریزی درسی است.

محمود مهر محمدی در ادامه یادآور شد: وجود این تصور کاذب که بحث مطالعات فرهنگی را بحث شناخته شده از قبل میداند یک حس اشباع شده بوجود می آورد و جلوی ایجاد گرایش و بعد هویتی جدید را خواهد گرفت.

معاون توسعه و پشتیبانی دانشگاه بوعلی سینا نیز در این مراسم ضمن اشاره به شهریور ماه بعنوان ماه همدان گفت: این همایش فرصتی برای عرضه دستاوردهای نوین برنامه های فرهنگی در رشته برنامه ریزی درسی است.

یعقوب محمدی فر افزود: ۳ هزار و ۲۰۰ سال قبل شهرنشینی آغاز شد که یکی از فاکتورهای آن خط و کتابت بود و در همینجا اهمیت فرهنگ از زوایای مختلف مشخص می شود.

وی همچنین با اشاره به لزوم انسجام و هماهنگی در راستای برنامه ریزی فرهنگی گفت: آیا نظام آموزشی ما با بستر های تاریخی محکمی که دارد باید از نظام های آموزشی فرانسه یا آمریکا تبعیت کند؟

معاون توسعه و پشتیبانی دانشگاه بوعلی سینا افزود: غفلت از بسترهای فرهنگی و تاریخی و تغییر مکرر برنامه ها، هزینه های سنگینی را متحمل نظام آموزشی کرده که امیدواریم اینگونه همایش ها سرلوحه کار حوزه برنامه ریزی درسی قرار گیرد.

دبیر علمی این همایش نیز با اشاره به ارتباط تنگاتنگ فرهنگ با برنامه ریزی درسی افزود: مدرسه به جای ساماندهی نظام آموزشی با فرهنگ، به اشتباه نظام تربیت و تعلم را ایزوله کرد.

فرهاد سراجی با اشاره به ارتباط تنگاتنگ سه حوزه پژوهش، کارآفرینی و فناوری با فرهنگ افزود: نظام تربیتی بدون توجه به بستر فرهنگ، عقیم و نازاست.

دبیر علمی چهاردهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی همچنین از پذیرفته شدن ۹۲ مقاله در بخش داوری این همایش از مجموع ۲۷۹ مقاله رسیده خبر داد و افزود: ۴۸ مقاله برای سخنرانی در همایش و مابقی به صورت ارائه پوستری توسط ۷۰ داور این همایش انتخاب شده است.

چهاردهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی دهم و یازدهم شهریور ماه به میزبانی دانشگاه بوعلی سینا در همدان برگزار می گردد.