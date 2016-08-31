به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر فرزاد رستمی در نشست با مسئولان شرکت آزمایشگاه‌های فنی و مکانیک خاک با بیان اینکه جایگاه این آزمایشگاه‌ها در اجرای مطلوب پروژه‌های عمرانی بسیار با اهمیت است اظهار داشت: آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در هر پروژه عمرانی نقش به سزایی دارد و آزمایشاتی که در این مراحل انجام می‌شود جزو لاینفک پروژه‌های عمرانی است.

وی با بیان اینکه آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک دارای توانمندی بالایی هستند افزود: آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک یک مجموعه قابل اعتماد برای دستگاه‌ها محسوب می‌شود و از توانمندی و تخصص‌های لازم برخوردارند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با بیان اینکه کنترل کیفی پروژه‌های عمرانی مورد توجه ویژه قرار دارد افزود: آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در تشخیص و ارتقا کیفیت مصالح پروژه‌های عمرانی نقش مهم و تعیین کننده‌ای دارد.

رستمی با بیان اینکه بیشترین اعتبارات عمرانی استان بوشهر به حوزه راه‌سازی اختصاص دارد گفت: بیشترین اعتبارات حوزه عمرانی استان بوشهر در بخش راه‌سازی و ساختمان سازی است بگونه‌ای که سال قبل ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافت.

مدیرکل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان بوشهر نیز با بیان اینکه ۸۵ درصد پروژه‌های عمرانی استان بوشهر در آزمایشگاه این اداره آزمایش می‌شود افزود: اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان بوشهر سال قبل با افزایش ۴ برابری نسبت به سال ۱۳۹۲ بیش از ۶۹ میلیارد ریال درآمد وصول کرد.

سیداحمد محمودی با تاکیدبر برون سپاری خدمات این اداره کل گفت: بخش‌های مختلف اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان بوشهر برون سپاری شده است.