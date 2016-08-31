به گزارش خبرنگار مهر، مجید کاویانی در حاشیه اولین میزگرد تخصصی بررسی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی گرمخانه که پیش از ظهر چهارشنبه در سالن جلسات شورای شهر کرج برگزار شد به خبرنگار مهر گفت: هدف از برگزاری این جلسات ارزیابی و بررسی آثار مثبت و منفی گرمخانه ها با حضور دستگاه های مختلف اجرایی دخیل در این حوزه است.

وی ضمن انتقاد از دستگاه های غایب در این حوزه، افزود: نگاه ها مختلف به این موضوع می تواند در کارکرد گرمخانه ها بسیار تاثیرگذار باشد و با شنیدن این نقطه نظرات می توانیم در این زمینه موفق تر عمل کنیم.

رئیس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج جانمایی گرمخانه ها را به عنوان یکی از آسیب های جدی تلقی کرد و گفت: این جانمایی می تواند تبعات منفی زیادی در سطح منطقه داشته باشد و به همین سبب توجه به این مهم از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه در مجموع همه شرکت کنندگان در این میزگرد با تاسیس چنین فضایی موافق بودند، بیان کرد: اصلاحاتی برای این موضوع پیشنهاد داده شد که امید است در آینده گرمخانه ها به عنوان حمایت از قشری خاص و کمک به بهبود اجتماعی جامعه تاسیس شود.

کاویانی بخشی از اصلاحات پس از جانمایی صحیح گرمخانه ها را تعیین تکلیف این افراد آسیب دیده اجتماعی عنوان کرد تا حمایت های لازم برای بازگشت این افراد به زندگی طبیعی انجام شود.

وی غربالگری ساکنان در گرمخانه ها را موضوعی بسیار مهم عنوان کرد و گفت: باید دسته بندی این افراد در حوزه های مختلف انجام شود تا تفکیک معلولان، بی خانمان ها و معتادان از یکدیگر صورت گیرد.

عضو شورای شهر کرج با بیان اینکه نگاه فعلی تاسیس گرمخانه ها عمدتا برای استفاده معتادین است، افزود: غربالگری و دسته بندی این افراد به گروه های خاص می تواند در حل مشکل آنان از جمله تامین شغل کمک کند.

وی با اشاره به اینکه در غربالگری ها بخش پیش درمان و تشخیص درمان موضوعی بسیار مهم است، گفت: در این جلسه از مناظر مختلف به آسیب های مهم این امر پرداخته و راهکارهایی نیز برای اصلاحات آن ارائه شد، در آینده گزارشی از این جلسه تهیه و در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار داده می شود.