ژئوکد کردن اماکن چهار مرکز استان کشور تا مهرماه امسال

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نجاری ظهر چهارشنبه در همایش مدیران پست استان های زاگرس نشین که در خرم آباد برگزار شد، به تصویب اساس نامه جدید شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و اظهار داشت: دو هفته پیش این قانون توسط مجلس مصوب شده و به تائید شورای نگهبان رسید که با امضای رئیس جمهور برای اجرایی شدن ابلاغ شد.

وی افزود: از تاریخ ابلاغ این قانون شرکت پست عملا به شرکت ملی پست با وظایف حاکمیتی و ملی تغییر وضعیت داده است.

سامانه یکپارچه مدیریت املاک توسط شرکت ملی پست در حال نهایی شدن است

عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه شرکت پست در دولت های گذشته در لیست سازمان خصوصی سازی و در زمره شرکت هایی که باید واگذار شوند قرار داشت، تصریح کرد: تجارب تلخ در برخی واگذاری ها کار را برای خدمت رسانی عادلانه در کشور با مشکل مواجه کرده بود لذا دولت به این نتیجه رسید در این حوزه شرکت پست را به شرکت ملی پست با وظایف حاکمیتی تغییر دهد.

نجاری اضافه کرد: در چند سال گذشته وضعیت شرکت پست یک وضعیت بلاتکلیف بود به طوری که برای انجام سرمایه گذاری جدید و تبدیل وضعیت همکاران بهانه هایی از قبیل اینکه این شرکت در حال واگذاری است مطرح می شد لذا برای انجام هرکار با یک مانع بزرگ مواجه بودیم که با ابلاغ این قانون مشکلات شرکت پست رفع می شود.

وی به پروژه های پستی در دست اقدام این شرکت اشاره کرد و بیان داشت: بعد از ابلاغ قانون جدید اساسنامه شرکت ملی پست مهمترین بحث پست دو حوزه بوده که شامل پروژه های مصوب شده در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و در حوزه ساماندهی نشانی املاک و ارائه شناسه مکان به تمامی شهروندان کشور یعنی بحث ژئوکد کردن کد پستی است که زیرساخت دولت الکترونیک بوده و به شدت آن را دنبال می کنیم.

عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران افزود: همچنین بحث سامانه یکپارچه مدیریت املاک با اعتباری که اختصاص یافته در حال نهایی شدن است که با استقرار این سامانه استعلامات بین دستگاهی در حوزه ملک ساماندهی می شود.

انتخاب دو اپراتور بخش خصوصی در حوزه پست

نجاری گفت: در اساس نامه جدید مصوب شده است که وزارت ارتباطات ظرف یک سال دو اپراتور بخش خصوصی را انتخاب کرده تا مردم بتوانند از خدمات بخش غیردولتی نیز در حوزه پست استفاده کنند لذا در آینده نزدیک با یک شرکت ملی پست جمهوری اسلامی و دو اپراتور غیردولتی که بیشتر سرویس های ارزش افزوده را ارائه خواهند کرد مواجه هستیم.

وی به مزایای قانون اساس نامه شرکت ملی پست اشاره کرد و گفت: مزایای این طرح شامل تهیه زیرساخت های لازم برای بحث دولت الکترونیک از جمله بحث GNAF، بحث ایمیل ملی و بحث سیماک است که بدون این موارد دولت الکترونیک اصلا معنا نخواهد داشت.

عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه یکی از پروژه های تصویب شده در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پروژه GNAF و سیماک است، عنوان کرد: این پروژه ها برای ارائه شناسه ملی مکان و ایجاد سامانه یکپارچه استعلام بین دستگاهی در حوزه املاک اجرا می شوند که وظیفه این کار به عهده شرکت ملی پست بوده و اعتبارات آن در نظر گرفته شده است که بحث اجرایی آن به شدت در کشور دنبال می شود.

بهره برداری از ژئوکد چهار استان در روز جهانی پست امسال

نجاری به ساماندهی دفاتر پیشخوان شهری و روستایی توسط شرکت ملی پست اشاره کرد و افزود: بر اساس قانون دستگاه ها مکلف شدند خدمات خود را از طریق وزارت ارتباطات و شرکت ملی پست برون سپاری کنند و شرکت ملی پست نیز این خدمات را به دفاتر پیشخوان شهری و روستایی واگذار کند.

وی یکی دیگر از مزایای اساس نامه شرکت ملی پست را ساماندهی تجارت الکترونیک دانست و گفت: حوزه بین الملل تجارت الکترونیک در کشور رهاست و حوزه داخلی آن نیز به صورت جزیره ای عمل می کند که در قانون پیش بینی شده درگاهی که شرکت ملی پست ایجاد می کند درگاه تجارت الکترونیک داخلی و خارجی خواهد بود یعنی تمامی فعالیت های این حوزه باید توسط این درگاه انجام شود تا دستگاه های نظارتی بتوانند نظارت مطمئنی داشته باشند.

عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه از ابتدای سال ۹۶ تکلیف قانونی داریم که ژئوکد تمامی اماکن کشور را مشخص کنیم، عنوان کرد: امیدواریم در پروژه های ۱۷ مهرماه امسال ژئوکد چهار مرکز استان از جمله تهران، اصفهان، مشهد و تبریز را بهره برداری کنیم.