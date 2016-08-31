به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه طی مراسمی با حضور محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان کشور، غلامرضا کیومرثی مدیرکل اموال و املاک استان‌های خراسان رضوی و شمالی، محمود دلپسند معاون استاندار خراسان شمالی، مدیرکل بنیاد مسکن استان و جمعی از مسئولان محلی که در مسجد روستای کهنه جلگه شهرستان مانه و سملقان برگزار شد، اهدای ۱۴ سند املاک به نام ۱۴ نفر و به نیت ۱۴ معصوم، به صورت نمادین اهدا شد.

محمد سعیدی کیا در این مراسم طی سخنان کوتاهی گفت: یک هزار و ۱۰۰ فقره اسناد املاک علوی به ساکنان روستاهای اهل سنت کهنه جلگه از روستاهای محروم و نوار مرزی شهرستان اهداء می‌شود.

وی افزود: تاکنون شش مورد تحویل اسناد بنیاد علوی در این استان به مساحت تقریبی ۶۲ هزار مترمربع و به ارزش ریالی ۵۷ میلیارد ریال به مردم محروم اهداء شده است.

سعیدی کیا همچنین از خانه دار شدن ۱۱ هزار و ۳۰۰ خانواده دارای معلوم در کشور خبرداد و گفت: با بهره گیری از تسهیلاتی ویژه، این خانه‌ها با همکاری بنیاد مستضعفان و با مشارکت سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احداث خواهد شد.

در این مراسم مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی نیز گفت: مشارکت مردم در اجرای طرح‌های هادی سبب شده است تا تعداد ۶۶ هزار اسناد مالکیت به خانواده‌های روستایی تقدیم شود.

علی محمدی افزود: از این تعداد برای۵۶ هزار واحد مسکونی که کار مقاوم سازی آنها به اتمام رسیده و پایان کار دریافت کرده‌اند، سند مالکیت صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم دو واحد مسکونی برای خانواده‌های دارای دو معلول تحت پوشش بهزیستی خراسان شمالی با اعتباری بالغ بر ۳۳۰ میلیون ریال به آنان تحویل شد.

مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال از اعتبارات هزینه شده برای مسکن خانواده‌های معلولین به صورت بلاعوض و ۱۵۰ میلیون ریال از محل تسیلات بانکی تامین و پرداخت شده است.

روستای ترکمن نشین کهنه جلگه بخش مانه شهرستان مانه و سملقان در ۱۱۰ کیلومتری مرکز این شهرستان واقع شده است.