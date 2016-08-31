به گزارش خبرنگار مهر، حمید گورابی امروز در مراسم افتتاحیه هفدهمین جشنواره بین المللی تحقیقاتی رویان اظهار داشت: اکنون که این دوره از جشنواره را برگزار می کنیم، پژوهشگاه رویان در حرکت علمی خود مستحکم‌تر و جشنواره در مرز جوامع علمی، مقبول‌تر شده است.

وی افزود: امسال از بین ۱۷۵ طرح ارسال‌شده از ۳۶ کشور جهان به دبیرخانه جشنواره تمامی طرح ها حائز شرایط اولیه برای شرکت در مراحل بعدی تشخیص داده شدند. در این میان ۹۸ طرح در زمینه های سلول های بنیادی و طب ترمیمی و ۷۷ طرح در زمینه پزشکی تولیدمثل بوده است.

رئیس پژوهشگاه رویان با بیان اینکه بسیاری از طرح های دریافتی بین زمینه های گوناگون علمی مشترک بوده اند و این نشان از ارزش بالای آنها است، بیان کرد: امسال برندگان جشنواره در بخش بین‌الملل شامل یک برنده در هر یک از زمینه‌های ژنتیک تولیدمثل، جنین‌شناسی، بیوتکنولوژی و سلول های بنیادی و طب ترمیمی بودند.

به گفته گورابی، سه برنده نیز در سطح ملی با زمینه های کاری ژنتیک تولیدمثل، جنین‌شناسی و همچنین سلول های بنیادی انتخاب شدند.

وی تصریح کرد: ۲۰۹ داور ملی و بین المللی، داوری طرح های امسال را برعهده گرفتند و طرح های وارد شده به دبیرخانه را مورد ارزیابی قرار دادند.

گورابی تاکید کرد: دانشمندان برگزیده این دوره و همینطور آنان که در رده های بعدی قرار گرفته اند، دانشمندانی هستند که با تلاش بی‌وقفه خود به ساخت جهانی ایده‌آل برای ارتقاء زندگی بشری زمان خود را صرف کرده اند.

رئیس پژوهشگاه رویان ادامه داد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه علوم و فناوری سلول های بنیادی، بانک توسعه اسلامی، انجمن علمی باروری و ناباروری ایران، فدراسیون سرامدان علمی ایران، شهرداری تهران و سازمان های دولتی و غیردولتی از حامیان این جشنواره بوده اند.

وی خاطرنشان کرد: جشنواره رویان، حرکتی غیردولتی است که با پشتیبانی شرکت ها و موسسات حامی برگزار می شود.

گورابی اظهار داشت: مفتخر هستم که پروفسور حانس کلورس از انستیتو اوبریخت کشور هلند به عنوان دریافت‌کننده جایزه دکتر کاظمی ۲۰۱۶ معرفی شده است؛ جایزه دکتر کاظمی برای زنده نگه داشتن تلاش های دانشمند و مدیر توانا، دکتر سعید کاظمی آشتیانی، بنیان‌گذار پژوهشگاه رویان به دانشمندانی اعطا می شود که سهم برجسته ای در پیشرفت علم زیست‌شناسی و ارتقاء سلامت بشری داشته باشند.