به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش کهریزی امروز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ارتقاء هشت پله‌ای در بحث رتبه را از اهداف سازمان اقتصاد و دارایی عنوان کرد و اظهار داشت: گسترش کامل بستر یکپارچه تبادلات الکترونیک و اقتصادی یکی از اهداف ما در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

کهریزی ضمن انتقاد از عملکرد جزیره‌ای و مجزای تشکیلات مختلف مالی و اقتصادی در سالیان قبل تصریح کرد: پیش از این اطلاعات کاملی از مسائل پولی و مالی در کشور وجود نداشت و در این راستا تکلیف توسعه بستر یکپارچه تبادلات الکترونیک بر عهده وزارتخانه متبوع نهاده شده تا اطلاعات در قالب یک سامانه ساماندهی شود.

وی طراحی و استقرار خزانه داری الکترونیک را از دیگر اهداف عنوان و اظهار کرد: یکی از شاخص‌های رتبه بندی اقتصادی بحث دارایی دولت است و در دولت تدبیر و امید به شکل ویژه به صورت کمی و کیفی برای مشخص کردن ارزش ریالی دارایی‌های کشور ورود پیدا کرده است.

مدیر کل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه تصریح کرد: تاکنون اطلاعی از رقم درست میزان دارایی‌های کشور نبود اما در آینده‌ای نزدیک با توجه به بحث طراحی و استقرار خزانه داری الکترونیک آمار دقیقی از دارایی مملکت اعلام می‌شود.

وی پیاده سازی طرح جامع مالیات الکترونیک را از دیگر برنامه‌ها در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل دانست و افزود: جمع آوری اطلاعات درآمدی اقشار مختلف از اهداف این طرح است تا مالیاتی که محاسبه می‌شود بحق و عدالت باشد.

کهریزی با بیان اینکه بسته شدن پرونده طرح جامع مالیاتی تا پایان امسال از تاکیدات وزیر است، افزود: کرمانشاه، اصفهان و تهران به عنوان استان‌های پایلوت برای اجرای طرح جامع مالیاتی انتخاب شده بودند که کرمانشاه نیز در این زمینه موفق عمل کرد.

وی با اشاره به اینکه لایحه بازنگری در بحث پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده به مجلس نیز ارسال شده، گفت: یکی از اهداف مهم بحث واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بود که متاسفانه این مهم بدرستی اجرا نشد و بخش از فعالیت‌ها به نهادهای نیمه دولتی واگذار شد.

کهریزی تصریح کرد: بر اساس آمار تنها ۱۳ درصد از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده و این مسئله نشان دهنده ضعف اجرایی طرح بود لذا دولت قصد دارد خصوصی سازی را به صورت کامل به مردم واگذار کند تا اصل۴۴ رعایت شود.

وی در خصوص بحث ساماندهی سهام عدالت به عنوان یکی از برنامه‌های امسال گفت:بحث سهام عدالت یک کلاف سردرگم بود و در خصوص این طرح مشارکت مردم و توزیع عادلانه به عنوان یک هدف و سیاست خوب مد نظر بود اما در اجرا به مشکل برخورد.

کهریزی با ادامه توضیحات بیان کرد: با توجه به اینکه مهلت آزادسازی سهام عدالت پس از ۱۰ سال است و بعد از این مدت باید سود آن به دولت برگردد و حق خرید و فروش آن در قالب بورس فراهم شود و لذا دولت صندوقی تعبیه نموده تا در قالب این صندوق سهام قابل خرید و فروش باشد و مهر ماه امسال نیز اقدامات انجام می‌شود.

مدیر کل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه تقویت نقش بازار سرمایه در تامین سرمایه گذاری را از دیگر اهداف دانست و بیان کرد: منابع بانکی محدود است و لذا باید به سمتی حرکت کرد که به منابع بانکی زیاد متکی نباشیم.

وی جذب ۷ میلیارد دلاری سرمایه گذاری خارجی را از اهداف ترسیمی برای امسال برشمرد وتصریح کرد: سال گذشته ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار جذب سرمایه گذاری خارجی تحقق یافت و امسال نیز تاکنون ۴ میلیارد دلار جذب سرمایه گذاری داشتیم و با استقبال خوبی مواجه بودیم.

کهریزی گسترش تعاملات اقتصادی بین المللی و اجرا آن را از دیگر اهداف و برنامه‌ها عنوان و بیان کرد: با توجه به اینکه عدم وجود طرح منسجم در سیستم اداری گمرک از تبعات بحق قاچاق به شمار می‌آید لذا استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه یکی از اقدامات موثر در بحث جلوگیری از ورود کالای قاچاق است.

وی تولید صادرات محور را از دیگر اهداف مهم امسال دانست و افزود: سال‌ها از زمان صادرات نفتی سپری شده و متاسفانه به این امر وابستگی داریم اما توانستیم از وابستگی بالای ۵۰ درصد به ۳۷ درصد در سالیان پیش و به ۳۱ درصد در سال‌های ۹۳ و ۹۴ دست یابیم و اکنون ۳۱ درصد اقتصاد کشور به درآمد نفتی وابسته است.

کهریزی با تاکید بر رویکرد صادرات محوری و مالیات محوری افزود: دولت با اخذ مالیات قصد اجحاف بر مردم را ندارد و در سال های اخیر هیچ افزایشی در ضریب مالیات نداشتیم.

وی بیان کرد: در برخی کشورها ۹۰ درصد درآمدشان از طریق مالیات تامین می‌شود و اما برنامه اصلی ما تولید صادرات محور برای افزایش درآمد است.

کهریزی در خصوص رشد اقتصادی نیز گفت: رشد اقتصادی در سال اول دولت تدبیر و امید بعد از رشد منفی ۶.۸ درصد به ۳ درصد رشد مثبت در سال ۹۳ رسید که نشان دهنده صحت و درستی برنامه های اقتصادی دولت بود همچنین این عدد در سال ۹۴ به ۱.۳ درصد کاهش رسید و علت آن افت شدید درآمدهای نفتی کشور بود.

وی بهبود فضای کسب و کار را از دیگر اهداف امسال برشمرد و ادامه داد: در ۵ ماهه نخست امسال رشد اقتصادی به ۴.۴ درصد رسید و برنامه دولت برای امسال رسیدن به رشد ۵ درصدی است و رشد ۸ درصدی نیز برای سال آتی هدفگذاری شده است.

کهریزی بیان کرد: در سال ۹۴ کل درآمدی که از استان کرمانشاه به خزانه دولت واریز شد ۵۶۰ میلیارد تومان بود در حالیکه ۷۷۵ میلیارد تومان فقط بابت اعتبارات عمرانی لحاظ شد که ۳۴۴ میلیارد آن معادل ۴۶ درصد به استان پرداخت شد.

وی با ادامه توضیحات افزود: نسبت دریافتی ما در بحث اعتبارات عمرانی بیش از درآمد وصولی بود به طوریکه ۱۴۱۴ میلیارد تومان بابت حقوق و مزایای ادارات دولتی پرداخت شد، دولت نیز سالانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان یارانه در استان پرداخت می کند که در مجموع سال گذشته ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان دولت به استان ما پرداخت کرد در صورتیکه عایدی دولت از استان ۵۶۱ میلیارد بود و معادل ۱۸ درصد درآمد برگشتی به استان است.

کهریزی همچنین اظهار کرد که در سنوات قبل اغلب دریافتی استان کرمانشاه از دولت بابت پروژه‌های عمرانی بیش از مالیاتی بود که از استان پرداخت شده است.