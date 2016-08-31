داوطلب جمعیت هلال احمر گلستان پزشک نمونه کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان گلستان، در سومین آیین تجلیل از پزشکان داوطلب هلال احمر از تاج محمد ایلمانی پزشک داوطلب جمعیت هلال احمر استان گلستان تجلیل شد و تندیس سلامت را دریافت کرد.

بیش از ۱۵ هزار پزشک داوطلب از سال گذشته تاکنون در قالب برنامه های سلامت محور با سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور همکاری داشته اند.

لازم به ذکر است، در سومین آیین تجلیل از پزشکان داوطلب جمعیت هلال احمر از ۱۵ تن از پزشکان که همکاری گسترده ای با سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر داشته اند، تجلیل شد.