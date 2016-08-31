حسین عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش ۲۲ میلی‌متری باران در روز گذشته در بجنورد، عنوان کرد: این بارش با وجود اینکه حجم بالایی هم نبود، اما معابر به ‌خصوص مرکز شهر را دچار آب‌گرفتگی کرد.

عظیمی بابیان اینکه بارش باران در روز گذشته، سبب آب‌گرفتگی تعدادی از منازل و معابر و همچنین اختلال دررفت و آمد و ترافیک در مرکز شهر شد، افزود: بیشترین مشکل در شهرک گلستان و مناطقی از بافت شهری بجنورد به وجود آمد.

وی با اشاره به اینکه در استان‌هایی از کشور، آمار بارندگی‌های بیش از این مقدار نیز گزارش‌شده است، ابراز نگرانی کرد: اگر این رقم بارندگی‌ها در مرکز استان اتفاق بیافتد، به‌طورقطع با مشکلات زیادی مواجه خواهیم بود که ضرورت دارد در این خصوص چاره‌اندیشی شود.

وی بیشترین میزان بارندگی روز گذشته در استان را در بجنورد اعلام کرد و اظهار داشت: در روستای زوارم شیروان و گرمخان بجنورد نیز بارندگی به میزان ۱۰ میلی‌متر گزارش شده که خسارات چندانی نداشته است.

عظیمی از تشکیل جلسات کارگروهی از سوی مدیریت شهری، راه و شهرسازی و مدیریت بحران استان خبر داد و عنوان کرد: رسیدگی به وضعیت نامناسبی که در معابر به هنگام بارندگی‌ها رخ می‌دهد، منوط به تأمین اعتبار است.

انجام ۳۳ مورد رفع آب‌گرفتگی معابر و منازل

جانشین آتش‌نشانی بجنورد نیز در گفتگو با مهر از اقدامات انجام‌شده در راستای امدادرسانی به مناطق خسارت‌دیده خبر داد و افزود: روز گذشته طی گزارش‌ها و تماس‌هایی که مردم با سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی داشتند، ۳۳ مورد رفع آب‌گرفتگی منازل و معابر در این راستا صورت گرفت.

علی یکدل بابیان اینکه آتش‌نشانی با ۵۰ نفر نیرو از همان دقایق ابتدایی شروع بارش‌ها اقدام به امدادرسانی کرد، اظهارداشت: نیروهای آتش‌نشانی تا نیمه‌های شب مشغول انجام خدمت بودند تا شهروندان دچار خسارات قابل‌توجهی نشوند.

وی بیشترین تماس‌ها را از مناطق انتهای جوادیه، خیابان پژوهش، ناظر آباد و مرکز شهر و به‌خصوص حاشیه میدان کارگر عنوان و از سقوط یک درخت نیز خبر داد و گفت: این حادثه خسارتی را به همراه نداشته است.