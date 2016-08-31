به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اله ولدی ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی سند توسعه اشتغال استان گفت: آمار کلی پرداختی های سیستم بانکی در راستای سند اشتغال استان ۲ هزار و ۹۰ میلیارد تومان است.

ولدی افزود: بر اساس آمارهای سامانه بهین یاب نیز ۴۰۵ میلیارد تومان تسهیلات در بخش های کشاورزی و صنعت مصوب شده که به بانک های عامل برای پرداخت معرفی شده است.

وی ادامه داد: از محل سند توسعه اشتغال استان نیز ۴۴۴میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

دبیر ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی لرستان با اشاره به عملکرد بانک های استان در زمینه سند اشتغال و همچنین سامانه بهین یاب گفت: در این زمینه برخی از بانک ها خیلی کمتر از تعهداتشان و برخی دیگر نیز خیلی بیشتر از تعهداتشان تسهیلات پرداخت کرده اند.

ولدی افزود: لازم است که بانک ها اصلاحات لازم در خصوص میزان تسهیلاتی که از طریق سند اشتغال و همچنین سامانه بهین یاب پرداخت کرده اند، را انجام بدهند و ظرف ۷۲ ساعت به دفتر هماهنگی امور اقتصادی تحویل دهند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان هم در این جلسه گفت: در زمینه تسهیلاتی که از محل اقتصاد مقاومتی و سامانه بهین یاب پرداخت می شود، سقف پرداختی سه میلیارد تومان است و در صورتی که دوبار درخواست تسهیلات داشته باشند سقف پرداخت ۵ میلیارد تومان است.

محمد رضا صفی خانی افزود: در قالب اقتصاد مقاومتی ۲۰ هزار میلیارد ریال طرح در استان تحقق می یابد ولی در خصوص طرح های ایجادی نیز باید اقدامات لازم صورت گیرد زیرا از محل اقتصاد مقاومتی اعتباری در سطح کشور برای این طرح ها در نظر گرفته نشده است.

وی ادامه داد: به علت مسائلی که در خصوص میزان منابع و مصارف بانکی وجود دارد، مبلغی برای واحدهای ایجادی در این خصوص در کشور اختصاص نیافته است.