به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامرضا حسنوند گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل در سطح حوزه شهرستان پردیس، بررسی موضوع در دستور کار عوامل دایره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: ماموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی با گشت‌زنی های نامحسوس در تمامی مناطقی که احتمال حضور سارق متصور بود، این مناطق را تحت پوشش قرار دادند تا اینکه سرانجام موفق شدند فرد سارق را طی یک عملیات منسجم، حین سرقت از داخل انباری دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان پردیس ادامه داد: متهم در بازجویی‌های پلیسی به ۳۱ فقره سرقت منزل اعتراف کرد.

سرهنگ حسنوند در پایان ضمن اشاره به اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی شد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.