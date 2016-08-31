به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه با حضور عضو هیئت‌مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی، شهردار و جمعی از مسئولان بیرجند، دفتر نهاد بازآفرینی شهری بیرجند به بهره‌برداری رسید.

عضو هیئت‌مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در آیین بهره‌برداری از این دفتر در جمع خبرنگاران گفت: در راستای ارتقاء وضعیت و کیفیت زندگی در محدوده‌های محلات هدف، امروز نخستین نهاد توسعه محله در کشور در شهر بیرجند افتتاح شد.

مجید روستا با بیان اینکه این نهاد در راستای برنامه‌های بازآفرینی شهری در دستور کار قرار گرفته است، عنوان داشت: آنچه باید در ارتباط با نهادسازی‌های اجتماعی برای استفاده از ظرفیت مردم و تشکل‌های محلی انجام دهیم در قالب همین نهاد توسعه محله انجام خواهیم داد.

عضو هیئت‌مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران اظهار امیدواری کرد: با افتتاح این نهاد توسعه محله یک اجماع نظر مدیریتی نسبت به رفع نیازهای مردم در این محدوده‌ها با مسئولیت خود شهروندان ایجاد می شود.

روستا با بیان اینکه در بسته ارتقاء توانمندی‌های اجتماعی، توجه به زنان بد سرپرست، خود سرپرست و خانواده‌های تحت پوشش نهاهای اجتماعی مد نظر قرار خواهد گرفت، بیان داشت: همچنین در بخش ارتقاء توانمندی‌های اقتصادی نیز آموزش مهارت‌های پایه‌های و ترویج کسب و کارهای کوچک و در بخش زیباسازی محیطی نیز بهسازی شبکه معابر با مشارکت مردم و توسعه فضاهای عمومی دنبال می‌شود.