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۱۰ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۱۹

روحیه دادن برانکو به امیدهای پرسپولیس قبل از بازی با استقلال

روحیه دادن برانکو به امیدهای پرسپولیس قبل از بازی با استقلال

اعضای تیم فوتبال امید پرسپولیس پیش از بازی امروز خود برابر استقلال با برانکو ایوانکوویچ دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای تیم فوتبال امید پرسپولیس که ساعت ۱۷ امروز چهارشنبه در ورزشگاه شهیدان اسماعیلی میزبان امیدهای استقلال خواهند بود با هماهنگی مدیر آکادمی فوتبال باشگاه، از صبح امروز در ورزشگاه شهید کاظمی حضور پیدا کردند.

اعضای تیم بعد از صرف ناهار برای بازی راهی ورزشگاه شهیدان اسماعیلی می‌شوند.

مصطفی قنبرپور مدیر آکادمی پرسپولیس در این خصوص گفت: با هماهنگی به عمل آمده، برانکو ایوانکوویچ پس از ناهار دیدار و گفتگویی با اعضای تیم امید خواهد داشت.

برانکو به دلیل بازی تدارکاتی امروز تیم اصلی، امکان حضور در بازی امیدها را پیدا نکرد. ایوانکوویچ همچنین حمید طاهرخانی و درویش‌وند دو بازیکن جوان خود را را برای این بازی در اختیار جمشید شاه محمدی قرار داده است.

کد مطلب 3757566

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