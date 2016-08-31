به گزارش خبرگزاری مهر، چهره‌ها و نخبگان فرهنگی و سیاسی از صبح دیروز، ۹ شهریور با حضور در مؤسسه امام موسی صدر در تهران از اندیشه و شخصیت او سخن گفتند و خواستار آزادی او شدند. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین شاهمرادی، سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، مصطفی رحماندوست، عباس سلیمی نمین، عبدالله ناصری، محمود عبدالحسینی، عادل عون (نماینده جنبش امل در ایران) و حسین دهباشی، حاضران مراسم «تریبون آزادی امام موسی صدر» در بعد از ظهر امروز بودند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین شاهمرادی در بخشی از سخنان خود در این مراسم گفت: هرچند یاد و خاطره امام موسی صدر با تلاش خانواده ایشان زنده مانده، اما جای خالی سبک زندگی، مشی و منش امام موسی صدر در همه قالب‌های هنری ایران به چشم می‌خورد.

وی افزود: جامعه انسانی ایران و جامعه مسلمان و حتی بالاتر از آن جامعه انسانی در سطح جهان محتاج نگاه و سبک زندگی امام موسی صدر است. باید شخصیت ایشان به عنوان یک الگوی اسوه برای زمان و دوره ما مورد اهمیت قرار گیرد. امام موسی بسیار باهوش، زیرک و با اخلاق و نسبت به آینده نیز آشنا بود. نگرش درست و تیزبینی ایشان نسبت به آینده مثال‌زدنی است.

شاهمرادی همچنین گفت: تشنه این هستیم که بشنویم آیا امام موسی صدر زنده هستند و اگر هستند در کجا حضور دارند. اگر کور سوی امیدی از دور ببینیم با سر به سراغ آن می رویم. بودن امام موسی صدر حتی برای یک‌ساعت هم برای بشریت غنیمت است. تمام تلاش خود را به کار می‌بریم تا با همکاری خانواده ایشان معضل و ابهام موجود در نبودن ایشان را حل کنیم. ما هنوز امیدوار به حیات ایشان هستیم و خدا امید ما را ناامید نکند.

عبدالله ناصری، سخنران دیگر تریبون آزادی امام موسی صدر بود. وی در ابتدا گفت: من به نمایندگی از جناحی که روزگاری در قدرت بود، باید بگویم که جمهوری اسلامی آن چنان که شایسته است در طول عمرش که تقریبا برابر سال های ربوده شدن امام موسی صدر است، این موضوع را پیگیری نکرد.

ناصری ادامه داد: نباید خیلی به نهاد حکومت دل بست که برای امام موسی صدر کاری بکند؛ نه در ایران و نه در لبنان و نه در لیبی. شاید وقت آن رسیده باشد که بسیجی در عرصه نهادهای مدنی فعال و پویا در سطح بین المللی شکل بگیرد و کارهایی بیشتر با ماهیت رسانه ای بکند.

سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، فرزند شهید آیت‌الله بهشتی نیز در این برنامه اشاره کرد: امام موسی صدر به عنوان یک عالم شیعی و مسلمان، با افقی بلند در لبنان حضور پیدا کرد. ایشان بیش از سخنش با کردار و رفتارش در میان مردم تاثیرگذار بودند. اگر کسی قصد تاثیرگذاری دارد باید همین روش سیر و سلوک امام موسی صدر را در پیش بگیرد. اقدامات امام موسی صدر در عرصه اجتماعی نه فقط در لبنان بلکه در افق زندگی دینی به طور عام و به طور خاص افق زندگی شیعی تاثیرگذار بود.

عباس سلیمی نمین نیز در این مراسم اظهار کرد: یکی از کاستی های ما در عرصه تولید فکر، در حال حاضر، داشتن شخصیت هایی است که بتوانند عرصه تولید فکر را پاس بدارند. در این حوزه با کاستی جدی رو به رو هستیم و شخصیت های نادری داریم که در تراز انقلاب اسلامی ما را اقناع و راضی کنند. ما شخصیت های کمی مانند امام موسی صدر داریم که نسخه پیچی های دیگران را تحمل کنند. ما در جهان معاصر جریانات مختلفی داریم که مدعی تعالی بشر هستند و برای آن نسخه پیچی می کنند. بعضی ها وظیفه خود را در برخورد با سایر نسخه پیچان می‌دانند. افق دید دیگر آن است که ما باید نسخه پیچی دیگران را تحمل کنیم، چرا که راه تعالی بشر از این راه می گذرد.

محمود عبدالحسینی، عکاس پیشکسوت نیز در سی و هشتمین سالگرد ربوده شدن امام موسی صدر گفت: امیدوارم روزی برسد که من بتوانم از حضرت امام موسی صدر نیز عکاسی کنم. وقتی من عکس‌هایی را که از ایشان موجود است مشاهده می‌کنم متوجه حال خوب ایشان در همه مواقع می‌شوم. ایشان در همه عکس‌ها لبخندی به چهره دارد که مخاطب را مجذوب می‌کند. این لبخند نشانگر چهره اسلام واقعی و مسلمان واقعی است. اگر علما اسلام واقعی را در یک کلمه اخلاق خوش معنا کرده‌اند، این چهره امام در عکس‌ها نشانگر اسلام واقعی و مسلمان واقعی است و به همین دلیل نیز اثرگذاری خوبی روی مخاطبان دارد.

همچنین عادل عون، نماینده جنبش امل در ایران نیز در «تریبون آزادی» اشاره کرد: امام موسی صدر، امام زندگی بود و بازگشت او نیاز انسانی و زندگی امروز و فردای ماست.

مصطفی رحماندوست، شاعر و پژوهشگر نیز در این برنامه الگوی رفتاری امام موسی صدر در ارتباط با کودکان را یک الگوی جهانی و عملی برای همه مردمان جهان معرفی کرد.