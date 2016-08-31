تعاونی هنرمندان شهرستان قرچک تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با جمعی از هنرمندان و فعالان عرصه هنر شهرستان قرچک با اشاره به ظرفیت های این شهرستان اظهار داشت: شهرستان قرچک از ظرفیت ها و پتانسیل های بالایی در رشته ها و بخش های مختلف هنری برخوردار است.

فرماندارقرچک افزود: ابزار هنر همواره به عنوان یک ابزار ثمر بخش در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی به حساب آمده و باید از ظرفیت هنرمندان در این عرصه بهره برد.

وی ادامه داد: باید برای هنرمندان و اصحاب هنر ارزش و منزلت لازم را ایجاد کرد و هرجا احترام و ارزش هنرمند حفظ شده، از مسیر کج و راه ناصواب دور شده ایم.

فرماندار قرچک اضافه کرد: دولت یازدهم به موضوع فرهنگ و هنر توجه ویژه و جدی داشته است و تلاش شده تا از ظرفیت هنرمندان بهره بیشتری برده شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه هنرمندان و فعالان خوبی در عرصه فرهنگ و هنر شهرستان قرچک حضور دارند که باید از ظرفیت آنان نیز به خوبی استفاده کرد.

فرماندار قرچک با اشاره به ضرورت تشکیل تعاونی هنرمندان شهرستان یادآور شد: ایجاد حمایت ها و مشوق های لازم برای هنرمندان و فعالان عرصه فرهنگ و هنر امری ضروری و مهم به نظر می رسد و در این راستا باید مسئولان همه تلاش های خود را به کار ببرند.