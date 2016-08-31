به گزارش خبرگزاری مهر، سید ضیا هاشمی در دیدار با آیت‌الله مکارم شیرازی اظهار داشت: تقویت ظرفیت‌های مثبت در بخش فرهنگی اجتماعی و برطرف کردن اشکالات، مهم‌ترین رویکرد است.

وی با بیان اینکه پس از انقلاب اسلامی حرکت‌های خوبی توسعه پیدا کرده است، گفت: دنیای اطلاعات با وجود چالش‌هایی که برای ما ایجاد می‌کند، فرصت فوق العاده‌ای است تا در سطح جهانی ظرفیت‌ها را منعکس کنیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: ‌در زمینه مشکلات اخلاقی باید با رویکرد کارشناسانه علت‌یابی کرده و این مشکلات را از بین ببریم، تنها رفتن سراغ معلول یا تکرار ایده‌آل‌ها و مطلوبات مسئله را حل نمی‌کند، در حوزه کارشناسی، پیدا کردن روش‌ها و شیوه‌های درست و طی مسیر به کمک نیاز داریم.

وی عنوان کرد: یکی از محورهای وحدت حوزه و دانشگاه این است که حوزه فراتر از تعیین افق‌های مطلوب در روش‌های طی مسیر نیز ورود داشته باشد .

هاشمی با اشاره به مسائل تربیتی گفت: اکنون با مسئله تربیت مواجه هستیم، بحث اختلاط، حجاب و اخلاق دینی از جمله این مسائل است که باید پاسخ‌هایی برای آنها پیدا کرد.

هاشمی با اشاره به برپایی نهضت رضوی گفت: ۴۵ جشنواره ملی رضوی در حوزه علمی، ادبی و فرهنگی در سطح کشور برگزار کردیم که با حضور و مشارکت و استقبال خوب دانشگاهیان مواجه بود.

وی با بیان اینکه حجاب آموزه دینی است، گفت: چگونگی ترویج حجاب، ‌ نهادینه کردن و جذب افراد به حجاب در جامعه دینی از جمله مسائل پیش رو است، اکثر دانشجویان به این مبانی معتقد هستند ولی در مباحث رفتاری مقداری ضعف داریم، این پیوند رفتار و انطباق با مبانی اعتقادی نیاز به همفکری و ارائه راهکار دارد

هاشمی گفت : به برکت انقلاب اسلامی ظرفیت‌های خوبی در بخش نخبگی و دانشگاه‌ها به ویژه نسل جوان فراهم شده است، بنابراین تصور می‌شود، نسلی که از انقلاب برآمده راهگشای شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی است.