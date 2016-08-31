به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه فرهنگی اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج افزود: در این استان ۳۹۰۰ کودک از تحصیل محروم هستند.

وی بیان داشت: در این راستا باید ساز و کارهای لازم برای شناسایی علتها انجام شده و این کودکان به چرخه تحصیل بازگردانده شوند.

میدری اظهار داشت: علتهای مختلف بازماندن کودکان از تحصیل باید مورد بررسی قرار گرفته و دلایل مختلف امر همچون نبود مدرسه، فقر مالی خانواده ها و ... مرتفع شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به افزایش کیفیت خدمات درمانی در دولت تدبیر و امید اظهار داشت: در دولت تدبیر امید صدور دفترچه های درمانی در کشور افزایش و هزینه های درمان برای مردم کاهش یافته است.

میدری طرح تحول سلامت را بزرگترین دستاورد درمانی در این دوره عنوان کرد و افزود: با اجرای این طرح سهم پرداختی مردم از هزینه ها بسیار کاهش یافته است.