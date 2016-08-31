به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فرجیان پیش از ظهر امروز چهارشنبه در آئین افتتاح مرکز توانبخشی جانبازان قطع نخاعی بنیاد شهید خوزستان در اهواز که با حضور جمعی از مسئولان ملی و استانی برگزار شد، اظهار کرد: استاندار خوزستان دستور تسریع در اجرای عملیات احداث این مرکز و تجهیز آن را صادر کرد. وی حتی با نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هم دیدار و پیگیری ها را در سطح مرکز انجام داد.

وی افزود: این مجموعه با همت خود جانبازان که از سال ۸۷ پیگیری داشتند و جلساتی را با استاندار سابق برگزار کردند، با تأکید رئیس جمهور در هنگام سفر به خوزستان و همچنین تأیید نوبخت در سال ۹۳ عملیات اجراییش شروع شد.

مدیرکل بنیاد شهید خوزستان تصریح کرد: این مرکز آسایشگاهی ۱۱ تخت (پنج تخت سوئیت و ۶ تخت بستری) دارد. همچنین مراسم های مذهبی از جمله عزاداری و جشن در این مرکز برگزار می شود.

فرجیان بیان کرد: این مرکز سالن ورزشی هم دارد که جانبازان می توانند در چهار یا پنج رشته فعالیت ورزشی داشته باشند.

وی عنوان کرد: سه میلیارد تومان (دو میلیارد برای ساخت ابنیه و یک میلیارد برای تجهیزات) برای ساخت این مرکز هزینه شده است.

مدیرکل بنیاد شهید خوزستان ادامه داد: فاز دوم این مرکز که درمانگاهی برای جانبازان شیمیایی، قطع نخاعی و به صورت کلی پایش سلامت جانبازان است نیز تلاش می شود تا هفته دفاع مقدس با همکاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی در راستای صدور مجوز، افتتاح شود.