به گزارش خبرنگار مهر، صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت استان زنجان به عنوان ششمین صندوق قرض‌الحسنه ولایت کشور بعد از استانهای قم، گلستان، خراسان شمالی، همدان و شعبه مرکزی تهران افتتاح و آغاز به کار کرده‌ است.

مدیر اعتبارات و حقوق صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت در آئین افتتاح صندوق قرض الحسنه امداد ولایت با بیان اینکه اعتبار اولیه صندوق یک‌هزار میلیارد ریال است، گفت: در حال حاضر سقف وام‌های پرداختی به متقاضیان پنج میلیون تومان است و طبق قول پرویز فتاح رئیس کمیته امداد بعد از فروش ساختمان سوهانک تمامی هزینه فروش، برای این صندوق سپرده‌گذاری می‌شود.

احمدحسین سوریان افزود: تشکیل این صندوق در راستای یکی از بندهای ماده ۶ اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) بود که در ۱۲ اسفند سال گذشته فعالیت آن در دستور کار قرار گرفت و طی مدت کوتاهی با همکاری بانک مرکزی و اداراتی که در این زمینه دخیل بودند، مجوز فعالیت اخذ شد.

وی ادامه داد: سرمایه اولیه این صندوق یک‌هزار میلیارد ریال است که این سرمایه تا ۱۰ برابر قابل افزایش بوده و مسائل بانکداری اسلامی، تسهیل در اخذ ضمانت‌نامه، اعتماد عمومی و جذب سرمایه‌های مردمی در این بانک مورد توجه قرار دارد.