به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، این سامانه دو قشر کارفرما و کارجو را به یک‌دیگر متصل می‌کند به نحوی که کارفرما جایگاه‌های شغلی مد نظر خود را درج کرده و کارجو با داشتن تخصص لازم می‌تواند برای دست‌یابی به آن شغل درخواست خود را ارسال کند.

همچنین کارجویان می‌توانند رزومه خود را در سامانه ثبت کنند تا کارفرمایان بهتر و راحت‌تر نیروی مدنظر خود را بیابند.

مهرداد آشتیانی، معاون حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در رابطه با راه‌اندازی این سامانه گفت: بنیاد از ظرفیت‌های موجود بخش خصوصی در حوزه کاریابی استقبال می‌کند و هم‌اکنون نیز طی توافقی که با سامانه کاریابی مشاغل هنرهای دیجیتال (cgjobs.ir) انجام شده، قرار است تمامی رزومه‌ها و اطلاعات کارجویان و کارفرمایان به سامانه irangamejobs.ir نیز منتقل شود.

همچنین گفتگوهای اولیه برای همکاری با مجموعه طراحان سپید به‌عنوان صاحب امتیاز سامانه گیم جابز (gamejobs.ir) نیز برای ارتقای هر چه بیشتر این سامانه و هم‌افزایی عمومی در این حوزه انجام شده است.

سامانه کاریابی و کارآفرینی بازی‌های رایانه‌ای هم‌اکنون به صورت آزمایشی در دسترس عموم قرار گرفته و پس از گذشت مدت کوتاهی و گرفتن بازخوردهای صاحب‌نظران و فعالان صنعت؛ به صورت سراسری فعالیت خود را دنبال خواهد کرد. استفاده از این سامانه نیز رایگان خواهد بود.

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات فعالان حوزه بازی از طریق پست الکترونیکی hemayat@ircg.ir خواهد بود.