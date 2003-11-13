مقامات چيني نگراني شديد خود را از تحولات داخلي عراق اعلام كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، مقامات چيني امروز ( پنج شنبه) نگراني عميق خود را از اوضاع امنيتي در عراق پس از بمب گذاري روز گذشته مقر نظاميان ايتاليايي در جنوب شهر ناصريه كه منجر به كشته شدن 18 ايتاليايي و 9 عراقي شد ابراز داشتند.

ليئو جيانچائو سخنگوي وزارت امور خارجه چين امروز در مصاحبه با خبرنگاران نگراني مقامات چيني از عدم امنيت درعراق پس از بمب گذاري ديروز در عراق را بيان كرد.

جيانچائو تصريح كرد: " افزايش روز افزون بمب گذاري ها و حملات عليه نيروهاي ائتلافي در عراق و بالا رفتن شمار تلفات در اين كشور و به خصوص بمب گذاري روز گذشته پايگاه نيروهاي ايتاليايي در عراق موجب نگراني شديد پكن شده است.

وي افزود: ما شديداً نگران افزايش حملات در عراق هستيم و اميدواريم كه امنيت داخلي در عراق كه موجب تسريع روند بازسازي نيز خواهد شد تقويت شده و موجب برقراري ثبات در اين كشور شود."