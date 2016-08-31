به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حقیقی پیش از ظهر چهارشنبه درجمع خبرنگاران در اراک اظهار داشت: با وجود پیشینه تاریخی، فرهنگی و هنری در این استان به خاطر مظلومیت حوزه فرهنگ و هنر، هنوز نتوانستیم از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در استان استفاده کنیم.

وی افزود: ۳۲دستگاه و سازمان طبق قانون عضو کارگروه عفاب و حجاب هستند و در آیین نامه نیز شرح وظایف هر دستگاه و سازمان براساس ساز و کارش تعریف شده اما زمانی که صحبت از حوزه فرهنگ و یا عفاف و حجاب پیش می آید یا نقصی در کار است، اداره کل ارشاد باید پاسخگو باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی با اشاره به اینکه قطار فرهنگ استان مرکزی مدت ها است از ریل خارج شده و کیلومترها عقب مانده، گفت: استان مرکزی می تواند یک استان پایدار و موفق در همه حوزه ها به ویژه حوزه فرهنگ کشور باشد، مشروط بر اینکه دنبال حاشیه نباشیم، جزیره ای عمل نکنیم و با همدلی کمک کنیم این قطار از ریل خارج شده در مسیر درست خودش قرار گیرد.

حقیقی افزود: خانه مطبوعات استان مرکزی پس از ده سال تعطیلی با همدلی دوباره شکل گرفت و به کارش ادامه می دهد بنابراین در سایر موارد نیز باید هم افزایی داشته باشیم.

وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: حدود ده ماه به عنوان سکاندار اداره کل فرهنگ و ارشاد استان مرکزی فعالیت دارم و بر این باورم که انجمن های هنری باید به اهل خودش سپرده شود و اداه کل ارشاد در سه حوزه حمایت، هدایت و نظارت در کنار انجمن های هنری حضور داشته باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی افزود: تمامی انجمن های هنری در استان مرکزی باید با این نگاه شکل گرفته وبه فعالیت خود ادامه دهند.

حقیقی در پایان گفت: این اداره کل همانند دیگر دستگاه خود را برای حضور رییس جمهور در استان مرکزی آماده می کند و در این ارتباط ستاد استقبال تدارک دیده شده است.