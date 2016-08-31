به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ورزش و جوانان فارس، علم الدین مهدی اف افزود: ۳۱ شهریور ماه جاری پس از بررسی وضعیت سه شهر شیراز، باندوگ کشور اندونزی و پروتاجای کشور مالزی نیز پایتخت جوانان جهان اسلام مشخص خواهد شد.

وی اضافه کرد: از آنجا که شیراز نامزد شده است جوانان ایرانی می توانند رای خود را در حمایت به انتخاب شهرشان اعلام کنند چرا که رای جوانان ایرانی در این انتخاب بسیار تاثیر گذار است.

مهدی‌اف با بیان اینکه حفظ وحدت تمام مسلمانان ضروری است، بیان کرد: ایران با کشورهای مسلمان همسایه است ضمن اینکه شرایط جغرافیایی یک کشور موضوعی انتزاعی نیست و ظرفیت‌های مذهبی تاریخی و جاذبه های گردشگری برای پایتخت شدن جوانان جهان اسلام اهمیت زیادی دارد.

وی افزود: پس از بازدید از شیراز طی روزهای آینده از شهر باندوک اندونزی و پروتاجا مالزی دیدن خواهیم کرد و سپس گزارش نهایی را به دبیرخانه مجمع جهانی جوانان اسلام اعلام خواهیم کرد .

مهدی اف ادامه داد: تحت جمشید یک اثار تاریخی ۲۵۰۰ ساله است اگرچه در آن زمان اسلام نبوده اما این نشان از تاریخ عمیق ایران دارد.

در پایان این نشست پروتکل نامزدی شیراز به عنوان نامزد پایتخت جوانان جهان اسلام توسط مدیر کل مجمع جوانان جهان اسلام و مدیر کل ورزش و جوانان فارس به امضا رسید.

هم اینک کشور ترکیه پایتخت جوانان جهان اسلام است

همچنین استاندار فارس با اشاره به ظرفیت های مختلف شهر شیراز گفت: آشنایی جوانان جهان با ظرفیت های تاریخی فرهنگی شیراز،باعث می شود تا این داشته های فرهنگی تاریخی مایه غرور جوانان جهان اسلام برای ساختن فردایی بهتر شود.

سیدمحمد علی افشانی که دردیدار با مدیرکل مجمع جوانان سازمان کنفرانس اسلامی سخن می گفت، با بیان این که شیراز شهری جامع از جهات مختلف است، افزود: این شهر از لحاظ تاریخی در دو هزار و ۵۰۰ سال قبل پایتخت بخشی از کل دنیا بوده و از اینجا با حکمرانان خوبی که داشته است بر بخش قابل ملاحظه ای از جهان مدیریت می شده است.

وی با بیان این که بخشی از این کتیبه های بجا مانده در تخت جمشید به عنوان منشور حقوق بشر در سازمان ملل مطرح هستند که بیانگر پذیرش حقوق انسان هاتوسط حکمرانان این سرزمین در ۲۵۰۰ سال پیش است گفت: این کتیبه مهم تر از ساختمان تخت جمشید هستند.

افشانی محتوای این کتیبه ها بیان گر این دانست که شیراز به لحاظ تاریخی دارای گذشته ای مبتنی بر رعایت حقوق انسان ها و پایه گذار جامعه بشری با پذیرش ایده ها و افکار مختلف است،این مسئله ای است که جهان توسعه یافته کنونی پس ۲۵۰۰ سال به دنبال آن است و کشورهای کشورهای توسعه یافته به آن می بالند.

وی با اشاره به این که بنای تخت جمشید به لحاظ ساختمان سنگی یکی از شاهکارهای مردم این سرزمین در دو هزار و ۵۰۰ سال قبل است، ادامه داد: علاوه بر ظاهر این ساختمان، در زیر آن کانال هایی سنگی طراحی شده که با محاسبات هیدرولیکی دقیق، آب و فاضلاب کل این شهر را منتقل می کرده است.

استاندار فارس تخت جمشید را تنها یکی از بناهای شیراز خواند و با بیان این که شهرهای اطراف شیراز هم بناهای تاریخی عظیمی دارند، افزود: در شیراز آرامگاه حافظ و سعدی دو تن از بزرگ ترین شاعران جهان قرار دارد که آثار آن ها به زبان های مختلف جهان ترجمه شده است و متفکران بزرگی مانند گوته خود را متاثر و پیرو آن ها می دانند.

افشانی با بیان این که شاهچراغ(ع) در شیراز به عنوان یکی از مهم ترین زیارتگاه های مذهبی کشور، سالانه میلیون ها زائر دارد، گفت: کل استان فارس دارای مناظر طبیعی فراوانی است و شهر شیراز نیز دارای چشم اندازهای خیلی خوبی است که برنامه ریزی کرده ایم در سه سال آینده خیلی متفاوت و زیباتر از امروز باشد.

وی تاکید کرد: همه حمایت خود را از تعیین شیراز به عنوان پایتخت جوانان جهان اسلام اعلام می کنم.

استاندار فارس با بیان این که مدیرکل ورزش و جوانان استان از جمله مدیران موفق استان هستند، ادامه داد: درماههای گذشته مسابقات جهانی دو ماراتن و مسابقات جهانی کشتی با موفقیت و امنیت کامل و بدون کوچک ترین حاشیه ای در شیراز برگزار شد.

افشانی با تاکید بر این که برای ما مهم است که جوانان به گذشته خود آشنا شوند، افزود: جوانان جهان اسلام وقتی ببینند که این همه آثار تاریخی، مذهبی و ادبی در یک شهر وجود دارد موجب غرور آن ها خواهد شد و متوجه این نکته خواهند شد که چه ظرفیت بالایی در جهان اسلام به ویژه این شهر وجود دارد.

وی گفت: همه جوانان به ویژه جوانان جهان اسلام قطعا علاقه مند به آشنایی با گذشته درخشان خود هستند تا مبنای اعتماد به نفسشان برای ساختن آینده جهان اسلام شود.

وی با بیان این که انتظار داریم در یک قضاوت عادلانه یکی از سه شهر کاندیدای پایتخت جوانان جهان اسلام برای این مسئله تعیین شوند، تصریح کرد: با شناخت نسبی که داریم معتقدیم کمتر شهری وجود دارد که بنای تاریخی عظیمی مانند تخت جمشید و چنین شاعرانی که دو تن از آن ها جزء پنج شاعر اول پذیرفته شده سازمان ملل هستند و بنای مذهبی مانند شاهچراغ(ع) آن هم در یکی از بهترین مناطق به لحاظ مناظر زیبای طبیعی جمع شده باشد.