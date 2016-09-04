غزاله اصلان بیک - مجله مهر: مدلینگ در وجهه اول یک شغل شیک، راحت و پول‌ساز است که ممکن است هرکسی را که تا حدی معیارهای آن را داشته باشد وسوسه کند بخصوص اگر تب تند جوانی باشد و میل به دیده شدن.

مسیحا چند سالی است که کار مدلینگ انجام نمی‌دهد اما هنوز هم در این صنعت مشغول به کار است. در حال حاضر او یک عکاس است. کاری که رابطه نزدیکی با مدلینگ دارد به‌طوری‌که خیلی از عکاس‌ها افراد را به این حرفه وارد می‌کنند اما قصه مسیحا متفاوت بوده است.

پیش از ورود به دانشگاه شور و شوق این را داشت که یک مدل شود. تصمیم خود را گرفته بود و دنبال علاقه‌اش به چند شرکت تبلیغاتی مراجعه کرد تا از او تست مدلینگ بگیرند. سال‌ها پیش تب‌وتاب مدلینگ به این شکل نبود و هرکسی سراغ این کار نمی‌آمد. اما مسیحا استایل و ویژگی‌های این کار را دارا بود. حالا بعد از چند سال کار حرفه ای به‌عنوان یک مدل، او این کار را کنار گذاشته است و در رشته عکاسی مدلینگ فعال است. در حال حاضر او به‌عنوان عکاس و گرافیست با یکی از برندهای معروف همکاری می‌کند و جز عکاس‌های مطرح در زمینه کاری خودش است. در این گفتگو او از تجربیاتش در دنیای مدلینگ می‌گوید کاری که به گفته او باعث می‌شود توجه ویژه اطرافیانت را به خود جلب کنی. حرفه ایی که این روزها طرفداران زیادی با آمال و آرزوهای مختلف دارد.

مسیحا نزدیک ۱۰ سال پیش مدلینگ را شروع کرد. او در مورد اینکه چگونه وارد این حرفه شد می‌گوید: «سال ۸۶ تازه بحث مدلینگ وارد ایران شده بود و به‌عنوان یک حرفه و صنعت به آن نگاه می‌شد. من هم خیلی علاقه‌مند شده بودم که این کار را دنبال کنم. آگهی‌های مختلفی برای جذب مدل می‌دیدم که برایم جذاب بود. دنبال چند تا از این آگهی‌ها هم رفتم. بالاخره با پیشنهاد دوستان به یکی از دفاتر تبلیغاتی که موثق بود؛ معرفی شدم و بعد از دادن تست کارم را شروع کردم. در آن زمان آژانس مدلینگ یا ازاین‌دست مؤسساتی که در حال حاضر فعالیت زیادی دارند؛ وجود نداشت و اینجاهایی که برای مدلینگ تبلیغ می‌کردند بیشتر دفاتر تبلیغاتی صنعتی بودند که برای پروژه‌های تبلیغاتی خود مدل جذب می‌کردند.»

صورت طبیعی از معیارهای انتخاب یک مدل

معیارهای انتخاب مدل‌ها می‌تواند برای هر تبلیغ متفاوت باشد اما یک سری ویژگی‌های هست که درواقع استاندارد است و باید رعایت شود. مسیحا در مورد معیارهای انتخاب یک مدل می‌گوید: «معیارهای انتخاب مدل برای آقایان قد بالای ۱۸۵ سانتیمتر، تناسب بدنی خوب مخصوصاً بدن عضلانی یا فیتنس، صورت عمل‌نکرده و طبیعی است و به‌غیراز این موارد تست نیز گرفته می‌شود که ببینند فرد توانایی و مهارت این کار را دارد به‌نوعی مثل تست بازیگری که انجام می‌دهند.» اما این روزها این‌قدر شور و شوق جوان‌ها برای این کار زیاد است که خیلی از افراد سودجو بدون درنظرگرفتن استاندارها با دادن وعده‌های دروغی و درازای دریافت پول آن‌ها را به‌عنوان مدل معرفی می‌کنند. این عکاس مدلینگ و مدل باسابقه می‌گوید: آن موقع که من این کار را شروع کردم مدلینگ این‌قدر موردتوجه جوان‌ها نبود برای همین کسی راضی نمی‌شد پول بدهد که مدل شود هرکسی اگر سراغ این کارمی آمد هم علاقه‌اش را داشت هم استایل؛ به‌قول‌معروف چیزی در خود دیده بود. من هم اگر به استودیو یا دفاتر تبلیغاتی مراجعه می‌کردم از دستمزد کار حرف می‌زدم نه اینکه بخواهم پولی بدهم تا کار بگیرم. البته الآن شرایط فرق کرده است و خواهان این کار زیاد شده است وقتی این شرایط پیش میاید عده ایی هم هستند که سو استفاده می‌کنند. اما افراد باید به توانایی‌های خود دقت کنند و ببیند آینده‌ای در این حرفه دارند.

۳ میلیون تومان دستمزد برای یک روز

در مورد دستمزدهای یک مدل رقم‌های زیادی شنیده می‌شود شاید همین رقم‌ها هم هست که خیلی‌ها را به این سمت‌وسو می‌کشاند مسیحا در مورد دستمزد یک مدل می‌گوید: «من آن زمان که کار مدلینگ می‌کردم روزی ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان دستمزد می‌گرفتم. البته الآن مدل‌های مرد که حرفه ای و شناخته‌شده هستند بالای ۳ میلیون تومان نیز می‌گیرند اما یک نکته که در مورد این رقم‌ها باید به آن توجه شود اینکه مدل ماندن هزینه دارد و اگر بخواهد به‌صورت حرفه ایی کار کند خیلی باید خرج کند. مثلاً مرتب باید ورزش کند، تغذیه و رژیم مناسب داشته باشد. درواقع برای استایل و ظاهرش باید هزینه کند تا همانطوری حفظ شود.» او این علاقه ایی که در این سال‌ها نسبت به مدلینگ به وجود آمده را تنها ناشی از درآمد بالای آن نمی‌داند و اعتقاد دارد رشد شبکه‌های مجازی و علاقه به دیده شدن در بین جوان‌ها از عوامل جذابیت حرفه مدلینگ در سال‌های اخیر است. «ازیک‌طرف در این سال‌ها با گسترش شبکه‌های مجازی تبلیغات برای کالاهای متنوع پیشرفت کرد و مردم نیز به خرید آنلاین روی آوردند. درنتیجه برای تبلیغات در فضای مجازی به مدلینگ احساس نیاز شد. و سعی شد از افراد خوش‌چهره و خوش‌هیکل به‌عنوان مدل استفاده شود. جوان‌ترها هم شناخت بیشتری به این حرفه پیدا کردند و علاقه‌مند شدند. از طرف دیگر می‌توان گفت مدلینگ مثل بازیگری است. در آن شهرت وجود دارد و دیده شدن. از سوی اطرافیان و دوستانت موردتوجه قرار می‌گیری، شناخته می‌شوی و یک نگاه ویژه‌ای به تو می‌شود. این مهم‌ترین عاملی هست که جوان‌ها را جذب می‌کند.»

مدلینگ به دانش تبلیغات وابسته است

مسیحا به‌عنوان کسی که عکاسی مدلینگ انجام می‌دهد و سال‌ها پیش تجربه مدل بودن را نیز داشته است. احاطه بیشتری به این حرفه دارد. او در مورد آینده حرفه مدلینگ در ایران می‌گوید: «مدلینگ اگر در راستای درست و حرفه ای پیش برود خیلی جای پیشرفت دارد. البته نباید فراموش کنیم که اساس مدلینگ تبلیغات است. مدل برای اینکه یک کالا را تبلیغ کند به کار گرفته می‌شود. بنابراین باید دانش تبلیغات بیشتر شود تا این حرفه هم پیشرفت کند. در حال حاضر هم یک سری مراکز هستند که در زمینه مدلینگ تبلیغات می‌کنند حالا من در مورد اینکه چقدر کار آنها درست و اصولی است اطلاعی ندارم اما می‌دانم که جوان‌ها آگاه‌تر شده اند. به هر حال تا معیارها و استانداردهای جهانی فاصله زیادی داریم و باید بیشتر به صورت حرفه ای کار کرد. همین‌طور آموزش‌های بیشتری لازم است تا دید افراد به این کار باز شود و اطلاعات درستی به دست بیاورند. الان که در حوزه عکاسی مدلینگ فعال هستم جوانهای با استعدادی می‌بینم و می‌دانم که مدلینگ رو به رشد است اما باید دقیق‌تر و آگاه‌تر روی آن کار شود.»