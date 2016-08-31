تمهیدات لازم برای برگزاری رژه ۳۱ شهریورماه در همدان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی تعالی ظهر چهارشنبه در ستاد شهرستانی هفته دفاع مقدس در همدان که با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی در فرمانداری همدان برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دولت و شهدای دوران هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: در طول هشت سال دفاع مقدس مردم ایران بزرگی خود را به دنیا نشان دادند.

علی تعالی در ادامه افزود: همان گونه که امام خمینی(ره) فرمودند ملت ما توانست سیلی محکمی به صدام بزند و این سیلی بدون شک برای همه هم پیمانان و یاری رسانان به دولت بعث عراق درس عبرتی بود.

وی هم چنین با اشاره به شجاعت های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در طول دوران دفاع مقدس اضافه کرد: در اولین ساعات حمله دشمن به خاک پاک ایران اسلامی نیروی هوایی و پایگاه سوم شکاری شهید نوژه همدان به مقابله با این هجوم اقدام کردند.

فرماندار همدان همچنین با بیان اینکه پیروزی ما در جنگ تحمیلی با آن همه حمایت های دنیای کفر از صدام یک دفاع بی بدیل بود، عنوان کرد: در هر دوره ای که کشور با جنگی روبه رو شده بوده بخشی از کشور جدا شده اما در دفاع مقدس به برکت خون شهدا حتی یک وجب از خاک میهن اسلامی توسط دشمن تصرف نشد.

تعالی یادآور شد: ادارات و ارگان های مختلف باید در ایام هفته دفاع مقدس به فضاسازی و آذین بندی داخلی مجموعه خود به صورت مشخص و محسوس بپردازند.

وی با بیان اینکه قدردان دستگاه‌هایی هستیم که همه ساله در اجرای باشکوه‌تر این مراسم همکاری لازم را دارند، به اجرای مراسم رژه نیروهای مسلح در ۳۱ شهریورماه اشاره کرد و گفت: این روز فرصتی برای نمایش اقتدار و توانمندی نیروهای مسلح در منظر جهانیان است.

فرماندار شهرستان همدان با اشاره به لزوم آمادگی شرکت‌های خدمات‌رسان در سالروز آغاز جنگ با رژیم بعثی عراق افزود: آتش‌نشانی و اورژانس باید همکاری لازم را برای اجرای مراسم ۳۱ شهریورماه در میدان باباطاهر داشته باشند.