به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا متین ظهر چهارشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران با بیان اینکه ۳۰ طرح بزرگ صنعتی با بیش از ۷ هزار میلیارد سرمایه‌گذاری در استان همدان وجود دارد، افزود: از مجموع این ۳۰ طرح، ۴ طرح موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری شده و مابقی طرح‌ها در حال پیگیری هستند.

متین با بیان اینکه تاکنون در استان همدان ۷۵ جلسه ستاد تسهیل با ۶۶۰ مصوبه برگزار شده است، افزود: ۷۵۰ درخواست در کمیته بررسی این ستاد وارد و ۵۴۰ معرفی‌نامه به بانک‌های عامل ارائه شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان افزود: از ۷۵۰ مصوبه ۳۸۰ مورد مربوط به بخش صنعت و مابقی مربوط به بخش کشاورزی است که از ۳۸۰ مصوبه بخش صنعت ۴۵ مورد به دلیل عدم امکان اجرا عودت شده است.

متین با پیش‌بینی اخذ تسهیلات برای ۱۰۰ تا ۱۲۰ واحد تولیدی در بخش صنعت تا پایان شهریورماه، گفت: تسهیلات مورد نیاز برای فعال شدن واحدهای این بخش حدود یک هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان است.

وی در ادامه با بیان اینکه درحال حاضر در استان همدان یک‌هزار و ۱۲۷ واحد دارای پروانه بهره‌برداری وجود دارد که از این تعداد ۱۷۴ واحد تعطیل هستند، افزود: براساس پیش‌بینی سازمان صنعت، معدن و تجارت با توجه با مصوبات ستاد تسهیل و مصوبات کارگروه رونق تولید تا پایان سال جاری ۳۰ واحد از این تعداد به چرخه تولید برمی گردند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در ادامه در خصوص طرح‌های بزرگ در دست اجرا، بیان کرد: در هفته دولت دو طرح بزرگ به بهره‌برداری رسید.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر پیرامون وضعیت واحدهای صنعتی که به تملک بانک ها در آمده اند، افزود: از ۶ ماه دوم سال گذشته تا کنون هیچ یک از واحدهای تولیدی استان همدان به تملک بانک درنیامده و اگر هم موردی بوده توقف عملیات اجرایی انجام شده تا موضوع در ستاد تسهیل بررسی شود.

متین با بیان اینکه طرح بزرگ استان همدان پتروشیمی ابن سینا است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان ۹۷ به بهره‌برداری برسد، ادامه داد: حدود ۱۶ یا ۱۷ پروژه تا پایان سال ۹۶ به بهره‌برداری خواهد رسید.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان مسن‌ترین پروژه تولیدی صنعتی در استان همدان را که سال ها از آغاز عملیات اجرایی آن گذشته اما به بهره برداری نرسیده است را پروژه پتروشیمی هگمتانه عنوان کرد و افزود: سرمایه گذار خارجی این پروژه باید خلع شود که این موضوع زمان‌بر است.

وی با بیان اینکه در قراردادها درصدی را برای حسن انجام کار نگه می‌دارند، افزود: مدیرعامل قبلی پتروشیمی با تبانی با سرمایه‌گذاری خارجی کل پول را به سرمایه‌گذاری خارجی داده و سرمایه‌گذار خارجی وقتی کل پول را گرفته چه دلیلی دارد که برای انجام و اجرای پروژه تلاش کند.