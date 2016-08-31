به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی تاج در نامه ارسالی خود به دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا بر میزبانی ایران از بازی‌های خانگی‌اش چه در مسابقات ملی و چه باشگاه تأکید کرد.

در نامه ارسالی رئیس فدراسیون فوتبال ایران به «ویندزور جان» دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا آمده است:

« فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران بدینوسیله آمادگی کامل خود را برای میزبانی هرگونه مسابقه اعم از دیدارهای باشگاهی یا رقابتهای ملی در سطح بین المللی دارد که میزبانی‌های قبلی صورت گرفته به همراه کلیه گزارشات ناظران و نمایندگان تأکید بر این مطلب است.

این فدراسیون تأکید می کند که تیم های ملی ایران و تمام باشگاه های این کشور به هیچ وجه حاضر نیستند دیدارهای خانگی خود را خارج از کشورشان برگزار کنند.

بر همین اساس، اگر هر فدراسیون یا باشگاهی با هر دلیلی نمی تواند به ایران سفر کند، مسئول حل مشکل خود بدون دخالت فدراسیون فوتبال ایران خواهد بود. از این رو خواهشمندیم که این موضوع را به تمام فدراسیون های عضو AFC اطلاع رسانی کنید. در ادامه از توجه و حمایت شما کمال تشکر و قدردانی را داریم.»