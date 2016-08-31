به گزارش خبرنگار مهر،مجمع شهرداران استان روزچهارشنبه درسالن اجتماعات کتابخانه یادگار امام(ره) شهرمحمدیه بصورت کارگاه آموزشی به منظور آشنایی با مقررات و قوانین مالی برگزار شد.

مرتضی ململی رئیس مجمع شهرداران استان در این مراسم گفت: سالهاست به میزان دریافتی شهرداران پرتلاش توجه نشده لذا انتظار داریم ضمن بازنگری در این موضوع به معیشت این افراد توجه بیشتری شود.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری ها هیچکدام با توجه به مشکلات تشکیلاتی و اداری و اقتصادی حاضر نیستند هزینه های خارج از برنامه های شهرداریها داشته باشند.

رئیس مجمع شهرداران استان قزوین یادآورشد:نظارتها در بخش بازرسی و ارائه پیشنهادات لازم به شهرداران برای رفع نقاط ضعف در حوزه شهرداری ها بسیار ضروری است امادراین حوزه باید عملکردها به گونه ای باشد که شهرداران درنگاه اول متهم نشوند.

وی بیان کرد:بایدازحقوق شهرداران دفاع شودزیرا به دلیل مسئولیت سنگین همه شهرداران با تشکیل هر پرونده ای در قسمت بازرسی دچار استرس زیادی می شوند و با محض گشودن پرونده برای هر شهردار هنوز بررسی صورت نگرفته و رایی صادر نشده آن شهردار متهم به خلاف می شود.

شهردار بیدستان تصریح کرد: همه مدیران شهری علاقمند پیشرفت و توسعه هستند اما نگاهی که امروز در نظارت و بازرسی حاکم است این پیشرفت کاری را برای همکاران حوزه شهری سخت کرده است.



وی در ادامه افزود: در برخی از برنامه ها مرجع بالادستی به شهردار دستور اقدام می دهد و ما ماموریت اجرایی داریم اما در نظارت ها شاید این اقدام ما با مخالفت روبرو شود و در این میان شهردار متهم ردیف اول معرفی می شود در صورتی که موظف به انجام دستور بوده است.

ململی یادآورشد: از مسئولان نظارت شهرداری ها درخاست می کنیم درنوع نظارت ها ورود پیدا کنند و کمک شهرداران باشند و ابتدا مشکلات و ضعف ها را مطرح کنند و اگر پاسخ لازم از سوی شهرداران صورت نگرفت اقدام عملی صورت دهند.

وی اضافه کرد: وقتی پرونده ای از سوی دستگاه نظارتی به دادگاه ارسال می شود به علت تعدد پرونده های ارسالی فرصت زیادی برای پاسخگویی داده نمی شود اما سازمان بازرسی در این حوزه برای فرصت دادن به شهرداران اختیارات بیشتری دارد و درخواست ما اختصاص زمان بیشتر به شهرداران برای پاسخگویی آنهاست.

ململی گفت: اگر درشهرداری قزوین کارهای بزرگ و قابل توجهی صورت می گیرد به علت تجربه زیاد و حضور کارشناسان و مدیران باتجربه در این شهرداری است و نباید فعالیت های این شهرداری را با شهرداری های کم سابقه مقایسه کنیم.

وی با بیان این که پیمانکاران با تجربه برای فعالیت در شهرداری های کوچک انگیزه ای ندارند اظهارداشت: شهرداری هایی که توان هزینه کردن برای دخل و خرج و حقوق و مزایای کارمندانشان را ندارند چگونه می توانند جریمه ۳۰ میلیونی دادگاه را پرداخت کنند؟

رئیس مجمع شهرداران استان قزوین بیان کرد: تا زمانی که یک شهردار در جایگاه خود قرار دارد و بهترین اقدامات را انجام می دهد هیچ انتقادی مطرح نیست اما زمانی که کنار می رود انواع تهمت ها و تخریب ها علیه وی بیان می شود که این اقدام اخلاقی نیست.

وی عنوان کرد:شهرداران از مسئولان نظارت شهرداری ها انتظار دارند گزارش خود را به طور مستقیم برای شهرداران ارسال کنند تا در گام اول خود آنها ضعف ها را برطرف کنند زیرا زمانی که این گزارش ها برای شورای شهر ارسال می شود یک پیش زمینه از اقدام تخلف در ذهن آنها ایجاد می شود که منطقی نیست.

ململی در ادامه گفت: مسئولان نظارت تعداد زیادی از حسابرسان مورد نظر خود را به شهرداران معرفی کنند تا شهرداران با کمک آنها بتوانند ضعف فعالیت های کاری خود را برطرف کنند.

وی اضافه کرد: درخواست دیگر شهرداران این است که در حوزه خدمات شهری فعالیت شهرداری ها با توجه به حوزه شهری سنجیده شود و در کنار آن آبروی افراد در حوزه نظارت بیشتر مدنظر قرار گیرد زیرا زمانی که ۲ مطلع از شهر برای بررسی عملکرد شهردار در دادگاه حاضر می شوند شایعات زیادی درباره عملکرد شهرداری در بین مردم پخش می شود.

در ادامه علی کاظمی ریس شورای شهر محمدیه با تقدیر از خدمات شهردار محمدیه در حوزه های عمرانی و خدمات شهری واداری مالی گفت:خوشبختانه درشهر محمدیه پروژه های مهمی اجراشده و دردست اجراست که چهره شهر را دگرگون کرده است.

وی یادآورشد: در راستای نظارت بر درآمد و هزینه شهرداری برابر قانون و به صورت دقیق با گرفتن حسابرسان رسمی وخبره هرسال حسابرسی انجام می شود.

کاظمی همچنین درخصوص اهمیت رعایت مقرات مالی شهرداری ها افزود: راهنمایی ها و آموزش های سازمان بازرسی استان برای شهرداریها بسیار سازنده و راهگشاست.



