به گزارش خبرنگار مهر، محسن نیرومند ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار داشت: افزایش بیکاری در اصفهان و نرخ ۱۳.۷ درصد بیکاری در این استان که بالاتر از میانگین کشوری است، رشد ۲۴ و نیم درصد بیمه بیکاری در استان را رقم زده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا ضعف قوانین و برخورد در روابط بین کارفرما و کارگر سبب افزایش آمار بیکاری شده است، ادامه داد: در حال حاضر تنها با ۷۰ نیرو نظارت روی واحدهای صنعتی و صنفی در سطح استان اصفهان انجام می‌گیرد.

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان ادامه داد: ما نمی‌توانیم روی یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر نظارت کنیم یا برای ۱۵۰ هزار واحد صنفی در سطح استان توسط ۷۰ بازرس نظارت داشته باشیم.

نیرومند در پاسخ به اینکه چرا برای افزایش نظارت ها از نیروهای بیشتری استفاده نمی‌کنید، اعلام کرد: در حال حاضر با ممنوعیت استخدام نیرو مواجه هستیم.

وی با اعلام اینکه نظارت بر بحث بیمه کارگران و سرباز زدن کافرمایان از بیمه کارگران برعهده بیمه تامین اجتماعی است، ادامه داد: در حوزه قراردادهای بین کارفرمایان و کارگران تنها در صورت شکایت، قادر به رسیدگی هستیم.

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در ارتباط با نابودی تدریجی کارخانه سیمان در اصفهان گفت: در حال حاضر نگهداشتن کارخانه با فضای اقتصادی موجود هنر، کارفرما است و کارخانه هایی در همین شرایط فعالیت می کنند که به درآمدزایی هم رسیده اند.

وی اظهار داشت: ما به یکی از کارخانه‌های سیمان که به دلیل ورشکستگی اقدام به اخراج نیروهایی با قراداد ۱۵ تا ۲۰ ساله و نیز نیروهای رسمی خود، کرده بود، تذکر دادیم و اعلام کردیم راهی دیگر به غیر از تعدیل نیروی کار برای جبران خسارت‌های مالی خود پیدا کند.