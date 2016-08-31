به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت روز ازدواج و با هدف تبیین سبک زندگی اسلامی- ایرانی در حوزه ازدواج و خانواده، ویژه برنامه های متنوعی از رادیو تهران روی آنتن می رود. «شمعدانی» عنوان ویژه برنامه‌ای است که به فراخور مناسبت‌های مختلف و مولود ائمه اطهار علیه السلام با پر رنگ‌تر کردن احادیث امامان معصوم پخش می شود.

اولین برنامه به مناسبت میلاد حضرت معصومه (س) پخش شد و دومین برنامه در سالروز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها شنبه از ساعت ۱۷:۳۰ تقدیم مخاطبان می شود.

بخشی از برنامه در قالب مستند طراحی شده و روایت فردی است که مثل تمام مردم زندگی عادی داشت اما بر اثر یک اتفاق قطع نخاع می شود. در این شرایط سخت داستان زندگی عاشقانه او شکل می گیرد و...

در این برنامه سعی شده به جای برنامه‌ای گفتگو محور با یکی از کارشناسان مذهبی بر یکی از احادیث حضرت معصوم (س) متمرکز و از حضور مصادیق عینی آن روایت در جامعه استفاده شود.

«شمعدانی» در اصل یک مجله عیدانه فرهنگی اجتماعی است که با ریتمی تند، موضوعات شاد و مفرح را در قالب بخش‌هایی متنوع به صورت تولیدی پخش می کند و هر برنامه مهمان‌هایی از جنس مردم دارد که با کلید واژه های عشق، زندگی، محبت، پیوند، ازدواج سوالات برنامه پرسیده می شود.

شبکه رادیویی تهران از این پس با ویژه برنامه «شمعدانی»، مناسبت‌های مذهبی و مبارک سال را جشن می‌گیرد.

در برنامه «گفتاورد» به صورت ویژه از ساعت ۲۲:۳۰ درباره ضرورت، اهمیت و کارکردهای ازدواج از نگاه دین گفته می شود.

«گفتاورد» برنامه ای گفتگومحور است که با تحلیل و بررسی پیامدهای بی توجهی به مسأله ازدواج به این مهم متمرکز خواهد شد. حسین میدانی، کارشناس مذهبی برنامه هم ضمن توضیح در خصوص اهمیت ازدواج از سلامت اخلاق و روان می گوید.

واقعی کردن انتظارات چه در زمان قبل از ازدواج و چه بعد از آن، نکته مهمی است که باید بپذیریم دنیا پر از مشکلات است و هر کس به نوعی با مشکلات خودش روبه روست. مهم این است که یاد بگیریم چگونه خود را مدیریت کنیم و از هر چیزی به طور واقعی انتظار داشته باشیم.

ویژه برنامه «خانه ما » در سالروز ازدواج با حضور علی شاه حسینی به واقع بینی در ازدواج اختصاص یافته و با بخش های نمایشی و گزارش های مردمی از ساعت ۱۵:۳۰ همراه مخاطبان رادیو تهران است.