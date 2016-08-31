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۱۰ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۴۹

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد:

رشد طلاق در استان نگران کننده است/یک طلاق به ازای پنج ازدواج

رشد طلاق در استان نگران کننده است/یک طلاق به ازای پنج ازدواج

یاسوج- مدیر کل فرهنگی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: آمار طلاق در استان بسیار نگران کننده است و از هر پنج ازدواج یکی به طلاق منجر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله میر محمدی ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه فرهنگی واجتماعی استان افزود: در سال گذشته آمار طلاق در استان نسبت به سال قبل رشد بالایی داشته است.

وی با اشاره به مشکلات ازدواج جوانان در استان اظهار داشت: سن ازدواج در استان نیز افزایش یافته است و میانگین این سن در میان مردان در استان ۳۰ سال و در زنان نیز ۲۸ سال است.

میر محمدی با بیان اینکه آسیبهای اجتماعی مختلفی در استان وجود دارد، تصریح کرد: یکی از علتهای اصلی این امر فقر، بیکاری وتوسعه نیافتگی استان است.

وی خودکشی را از معضلات مهم در استان عنوانکرد و گفت: خودکشی در استان آمار بالایی دارد و مشکل نگران کننده گرایش جوانان و نوجوانان کم سن و سال به سمت خودکشی است.

میرمحمدی افزود:  سن ۲۸ درصد از افرادی که در استان خودکشی می کنند بین ۱۸ تا ۳۴ سال است.

وی تصریح کرد: مهاجرت و حاشیه نشینی مشکلات فراوانی را در استان به همراه داشته و با توجه به مهاجرت از روستاها به شهر، این امر زنگ خطری برای افزایش بیشتر آسیبهای اجتماعی در استان است.

مدیر کل فرهنگی و اجتماعی استانداری ۲۰ درصد جمعیت استان را تحت پوشش نهادهای حمایتی عنوان کرد و گفت: از این میزان ۱۴  درصد که شامل۱۰۰ هزار نفر هستند، تحت پوشش کمیته امداد هستند.

کد مطلب 3757710

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